Francja: jedna czwarta pacjentów zaszczepiła się w aptekach

Od rozpoczęcia tegorocznego sezonu szczepień przeciwko grypie 15 października ponad dwa miliony Francuzów wybrało aptekę do szczepienia się. To oznacza, że co czwarta osoba zaszczepiona we Francji zrobiła to w aptece.

We Francji szczepienia w aptekach wprowadzano stopniowo. Po raz pierwszy taką możliwość oferowało 3 tys. aptek w dwóch regionach w sezonie grypowym 2017-2018. Wówczas z tej formuły skorzystało 160 tys. pacjentów. Rok później, w sezonie 2018-2019, można było się zaszczepić w 6700 aptekach w czterech regionach. Wtedy taką opcję wybrało 714 tys. osób - informuje serwis tevafarmacia.es. W tym roku widać większe zainteresowanie szczepieniami przeciwko grypie z powodu koronawirusa. Do chwili obecnej w aptekach zaszczepiło się już 2 190 103 - pacjentów. To oznacza, że co czwarta osoba zaszczepiona we Francji zrobiła to w aptece. Wskaźnik szczepień w grupach ryzyka (osoby powyżej 65 roku życia) wzrósł o 5 punktów w porównaniu z rokiem poprzednim, osiągając 54,8%. Jak informowaliśmy niedawno, w Wielkiej Brytanii liczba osób, które zaszczepiły się przeciwko grypie w tym sezonie w aptekach, przekracza już milion.

