Francja: wybory odbyły się. Teraz członkowie komisji mają objawy koronawirusa

We Francji do szpitali zgłaszają się członkowie komisji wyborczych z objawami zakażenia koronawirusem. 15 marca, mimo apeli samorządowców i środowiska medycznego, odbyła się tam I tura wyborów samorządowych.

15 marca, mimo epidemii koronawirusa we Francji przeprowadzono wybory samorządowe.

Wcześniej samorządowcy z pięciu głównych regionów Francji wezwali prezydenta do przełożenia głosowania. 17 lekarzy wysłało list do Macrona, wzywając go do ponownego rozważenia decyzji o wyborach.

Agnes Budzyn, była minister zdrowia Francji, która kandydowała w wyborach na mera Paryża, ujawniła, że o zagrożeniu informowała prezydenta Emmanuela Macrona już 11 stycznia. O konieczności odwołania wyborów informowała też premiera Francji, Edouarda Philippe'a - poinformował portal wp.pl.

Bezskutecznie.

Obecnie francuskie media informują o coraz większej liczbie członków komisji wyborczych, którzy zgłaszają się do francuskich szpitali. Powodem mają być występujące u nich objawy zakażenia koronawirusem.

Jak w rozmowie z AFP jeden z polityków, "organizacja wyborów w tym czasie to było szaleństwo".

