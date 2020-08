Franczyza to zagrożenie, czy jedna z najbezpieczniejszych form prowadzenia działalności?

Farmaceuci, którzy chcą otworzyć aptekę w ramach sieci franczyzowej, muszą mierzyć się z niejasnymi zasadami przyznawania zezwoleń na prowadzenie apteki - pisze portal superbiz.se.pl.

- Franczyza jest dobrym narzędziem do prowadzenie biznesu, zwłaszcza dla osób, które do tego biznesu wchodzą, bardziej bezpiecznym dla kogoś, kto dopiero zaczyna przygodę z przedsiębiorczością. Taki model biznesowy daje również małemu przedsiębiorcy możliwość funkcjonowania na rynku, na którym są też duzi gracze - dostaje wsparcie, dostaje możliwość działania równie skutecznego i skutecznej konkurencji. Rynek dzięki temu jest bogatszy, oferta jest szersza, więc zyskuje na tym klient – mówi portalowi superbiz.se.pl, Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Przepisy sformułowane w ramach ustawy „Apteka dla aptekarza”, która weszła w życie w 2018 r. nie wykluczają możliwości prowadzenia aptek w ramach sieci franczyzowych, lecz istotnie je ograniczają.

- Środowisko izby aptekarskiej chce nowych ograniczeń - dodaje Abramowicz. - Niektórzy próbują sieciówkę włożyć pod te obostrzenia. To jest moim zdaniem polityka samobójcza, gdyż zachęcaliśmy wszystkie polskie firmy, żeby działały razem. Więc jeśli apteki próbują poprawić swoją sytuację na rynku poprzez zrzeszanie się, co pomagają im swoja siłą negocjacyjną czy przy dystrybucji leków. Takie zrzeszanie się jest przez część środowiska zwalczana - mówi.

Zdaniem farmaceuty Mariusza Kisiela, farmaceuta jest specjalistą od leków i od udzielania porady farmaceutycznej, on nie musi się znać się na biznesie. - Franczyza pomaga farmaceutom zarządzać biznesem w sposób efektywny. Wielu osobom tego brakuje, dlatego mamy apteki, które nie funkcjonują właściwie.

Portal przytacza raport „Prawne zagrożenia dla franczyz w Polsce”przygotowany przez Warsaw Enterprise Institute (WEI) z którego wynika, że dynamiczny rozwój systemów franczyzowych w Polsce należy postrzegać w sensie gospodarczym raczej jako szansę niż zagrożenie.

Jak mówił Marek Tomków, wiceprezes NRA, istnieją jednak takie przypadki, gdy umowa franczyzowa de facto sprawia, że dochodzi do przejęcia apteki, a jej właściciel jest jedynie „słupem”. - Ta ostatnia forma jest nie tylko niebezpieczna, ale i niezgodna z prawem, gdyż dochodzi do przejęcia kontroli w rozumieniu ustawy o UOKiK, co w naszej ocenie stanowi podstawę do cofnięcia zezwolenia przez inspekcję farmaceutyczną.

