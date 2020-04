Fundacja WHC: NIA ostrzegała o ryzyku spekulacji cenami

NIA informowała na początku epidemii, że może dochodzić do przypadków wykorzystywania obecnej sytuacji do niczym nieuzasadnionego podwyższania cen przez niektóre hurtownie i producentów (fot. archiwum)

To właśnie NIA jako pierwsza sygnalizowała Ministrowi Zdrowia, iż może dochodzić do przypadków wykorzystywania obecnej sytuacji do niczym nieuzasadnionego podwyższania cen przez niektóre hurtownie i producentów. Mimo tego w publicznej telewizji uderzono w farmaceutów - podkreśla Fundacja WHC.

UNDACJI WATCH HEALTH CARE DOTYCZĄCE JAKOŚCI MATERIAŁÓW TELEWIZJI PUBLICZNEJ O SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA Fundacja Watch Health Care wydała stanowisko dotyczące jakości materiałów telewizji publicznej o systemie ochrony zdrowia. "Idea telewizji publicznej opłacanej przez obywateli nie zdaje w naszym kraju egzaminu właściwie od początku jej powstania. Z ogromnym zaniepokojeniem obserwujemy, że skala bylejakości i manipulacji w materiałach telewizji publicznej dotyczących systemu ochrony zdrowia jest przytłaczająca, a przekonanie twórców tych materiałów o własnej nieomylności budzi nasze zażenowanie" - napisano w stanowisku. Dodano: "Brak elementarnej wiedzy z zakresu tematyki zdrowotnej i komunikacji, brak umiejętności wyciągania wniosków, brak rzetelności i przede wszystkim – brak wstydu przed tworzeniem siermiężnych materiałów propagandowych cieszących oko rządzących, to dziennikarski blamaż. To brak kręgosłupa moralnego". - 8 kwietnia zostaliśmy zaalarmowani przez Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek, że media publiczne w programie „Alarm" uderzyły w środowisko aptekarskie. Mocne stanowisko w sprawie wyemitowanego programu błyskawicznie opublikował samorząd aptekarski. Rzecznik samorządu, Tomasz Leleno ujawnił: „podczas rozmowy z reporterem, która odbyła się 31 marca br., szczegółowo tłumaczyłem zarówno sam mechanizm, jak i przyczyny zmian cen niektórych produktów dostępnych w aptekach. Niestety znacząca część mojej wypowiedzi nie została wyemitowana". Jak dodaje Fundacja, to właśnie Naczelna Izba Aptekarska - na początku epidemii koronawirusa - jako pierwsza sygnalizowała Ministrowi Zdrowia, iż może dochodzić do przypadków wykorzystywania obecnej sytuacji do niczym nieuzasadnionego podwyższania cen przez niektóre hurtownie i producentów, dlatego istnieje potrzeba wprowadzenia mechanizmów zabezpieczających pacjentów przed spekulacją m.in. poprzez określenie cen urzędowych na niektóre produkty. Mechanizm ten powinien objąć cały łańcuch dystrybucji, a więc producentów, hurtownie i apteki. "Niestety o takich działaniach farmaceutów i zaniechaniach rządzących nie wspomniano w materiale. Dlatego nie mogliśmy nie zabrać głosu" - dodaje Fundacja WHC.

