Garwolin: apteka rezygnuje z dyżuru. Powiat szuka zastępstwa

Jedna z garwolińskich aptek wypowiedziała pełnienie dyżuru w maju. Powodem jest ograniczenie dostępności do personelu, spowodowanym epidemią koronawirusa. Samorząd będzie musiał znaleźć zastępstwo, co w obecnej sytuacji może okazać się trudne.

Właściciel apteki w Garwolinie poinformował, że apteka nie będzie prowadziła wskazanego w grafiku dyżuru w dniach od 18 do 24 maja 2020 roku. Tłumaczył to ograniczeniem dostępności do pracowników apteki z powodu epidemii koronawirusa - podaje egarwolin.pl.

Informacja o wypowiedzeniu dyżuru trafiła do Inspekcji Farmaceutycznej oraz do Starostwa Powiatowego w Garwolinie.

Co w takim przypadku może zrobić samorząd powiatu? - W sytuacji wypowiedzenia przez jedną z aptek pełnienia dyżuru będziemy szukać możliwości jej zastąpienia. W tym celu będziemy prowadzili rozmowy z innymi aptekami – informuje starosta garwoliński Mirosław Walicki.

