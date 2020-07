Gemini: cyfrowa rewolucja pomoże farmaceutom i pacjentom

Czeka nas zmiana roli farmaceuty, który nie tylko nadzoruje proces wydawania leków, ale też świadczy tzw. opiekę farmaceutyczną - wskazuje Adam Błażeczek, członek zarządu Gemini. Jego zdaniem, trzeba pomóc farmaceutom zwiększyć ich efektywność dzięki systemom informatycznym.

- Cyfrowa rewolucja, której rozwój obserwujemy już w aptekach, będzie coraz bardziej widoczna dla pacjentów - tłumaczy Adam Błażeczek, członek zarządu Gemini Polska w wywiadzie dla Strefy Biznesu. - E-recepty, e-skierowania to są realne serwisy dla pacjentów, które dają większą wartość niż tylko możliwość sprawdzenia tego, co mamy zapisane na recepcie, czyli np. rezerwacji leków - wskazuje.

Zdaniem Błażeczeka, to, co czeka branżę apteczną i samych farmaceutów, to rewolucja w sposobie postrzegania i wykonywania zawodu farmaceuty.

- Dzisiaj w Polsce mamy ponad 26 tysięcy specjalistów wysokiej klasy, którzy trafiają do aptek, gdzie nadzorują wydawanie leków. Praktycznie na całym świecie osoby zajmujące się ekonomią oraz branżą medyczną doszły do wniosku, że jest to marnowanie potencjału tych osób - zaznacza.

- Czeka nas zmiana roli farmaceuty, który nie tylko nadzoruje proces wydawania leków, ale też świadczy tzw. opiekę farmaceutyczną dla pacjenta. Rolą farmaceuty w wielu krajach jest edukacja pacjenta, opowiedzenie mu, czego może się spodziewać po zastosowaniu danego leku. W późniejszym czasie kontakt z pacjentem za pomocą smartfona i sprawdzenie, jak się czuje, jak reaguje na leki, czy wszystko jest OK, „przypilnowanie” pacjentów, aby zakończyli terapię, bo jest to duży problem - mówi przedstawiciel Gemini.

Nowa rola farmaceutów nie spowoduje kolejek w aptekach? Jak tłumaczy Adam Błążeczek, właśnie, żeby uniknąć takiej sytuacji, rozwiązaniem jest cyfryzacja i technologia.

- Trzeba pomóc farmaceutom zwiększyć ich efektywność dzięki systemom, które pozwolą im wyłapywać pewne konflikty lekowe. Systemom, które będą podpowiadać farmaceucie, żeby zwrócił uwagę na danego pacjenta i być może zainterweniował wspólnie z lekarzem. Tu właśnie jest miejsce na cyfrową rewolucję - podkreśla.

Więcej: strefabiznesu.pl