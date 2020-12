Gemini i UKSW: razem na rzecz rozwoju opieki zdrowotnej

Gemini Polska i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podpisały list intencyjny z założeniami dla wspólnych działań, m.in. promowania kompleksowej opieki nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, działań profilaktycznych i edukacyjnych - poinformowały organizacje w komunikacie prasowym.

Promowanie kompleksowej opieki nad pacjentem w systemie ochrony zdrowia, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, działania profilaktyczne i edukacyjne to najważniejsze cele współpracy, jakąpodejmą naukowcy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz eksperci Gemini Polska. 7 grudnia br. obie strony podpisały list intencyjny z założeniami dla wspólnych działań.

- Cieszę się z powodu nawiązanego partnerstwa. Liczę, że nasza współpraca przyniesie wymierne rezultaty, które w dalszej perspektywie przełożą się na korzyści dla pacjentów i całego systemu służby zdrowia. Przyspieszenie prac nad rozwiązaniami, które pomogą m.in. we wdrożeniu opieki farmaceutycznej w Polsce jest bardzo potrzebne – podsumował prof. Andrzej Fal, dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum.

W praktyce współpraca między Uniwersytetem a Gemini Polska ma obejmować m.in. tworzenie rozwiązań, standardów i procedur przy wdrażaniu programów opieki farmaceutycznej, optymalizację prowadzenia terapii u pacjentów, przeciwdziałanie polipragmazji i nadużywaniu leków, interdyscyplinarne przeglądy lekowe, opracowanie kampanii edukacyjnych i profilaktycznych, mających na celu odbudowanie zdrowia Polaków po pandemii, w tym w szczególności wśród osób 40+, wykorzystanie rozwiązań teleinformatycznych w zakresie poszerzania świadomości zdrowotnej u pacjentów, a także monitorowanie leczenia chorób przewlekłych.

- Zakres naszych działań zdefiniowaliśmy dość szeroko. Zależy nam na tym, aby do problematyki podejść całościowo. Z myślą o potrzebach pacjentów, od dłuższego czasu działamy na rzecz promowania opieki farmaceutycznej. Farmaceuci mają ogromny potencjał do tego, by stać się istotnym wsparciem dla przeciążonego systemu ochrony zdrowia. To kompetentni wykształceni specjaliści, posiadający merytoryczną wiedzę i – co najważniejsze – będący zawsze blisko pacjentów - mówi Artur Łakomiec, prezes zarządu Gemini Polska.

Pierwsze projekty w ramach współpracy zainicjowane zostaną już na początku 2021 roku.