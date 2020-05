Gemini: wyciek danych klientów. Spółka przeprasza

Sieć aptek Gemini poinformowała swoich klientów, że 28 kwietnia doszło do naruszenia danych osobowych na stronie internetowej apteki. W ramach rekompensaty przesłała zapewnienie, że trwało to krótki czas oraz upominek.

Dalej w komunikacie spółka zapewnia, że nieuprawniony dostęp do danych osobowych był wynikiem błędu ludzkiego, a nie następstwem zamierzonych działań ze strony osób trzecich, np. cyberataku zmierzającego do wykradzenia danych osobowych.

Jak się okazuje, "dostęp do danych znajdujących się na koncie użytkownika przez osobę nieuprawnioną był krótkotrwały i możliwy między 13:27 a 13:45 28 kwietnia".

- Awaria w momencie wykrycia została natychmiast usunięta - zapewnia spółka.

"W wyniku zaistniałej sytuacji nie zostały ujawnione, jak również nie wyciekły na zewnątrz hasła do kont użytkownika, hasła nie zostały zresetowane, ani osoby nieupoważnione nie uzyskały dostępu do tych haseł" - dodaje Gemini w liście do poszkodowanych klientów.

W związku z tą sytuacją, w ramach przeprosin, spółka wysłała do poszkodowanych klientów upominek.

Jak komentują autorzy publikacji na portalu niebezpiecznik.pl, Gemini "problem ogarnęło dość szybko, w 20 minut". Po drugie, apteka poszkodowanym wysyła upominek: "drobny gest, a może spowodować zupełnie inny odbiór informacji".

Gemini wskazało też, że ujawnione dane obejmują następujące informacje:

1. Imię i nazwisko

2. NIP

3. Dane kontaktowe – nr telefonu, e-mail, adres kontaktowy

4. Dane adresowe

5. Historia zakupów w aptece internetowej

