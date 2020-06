GIF do farmaceutów: nie zapominajcie o raportowaniu braku leków

Czas kryzysu związanego z epidemią nie może powodować zwolnienia aptek z obowiązku raportowania do ZSMOPL o brakach leków - przypomina w piśmie do prezes NRA, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Paweł Piotrowski.

Zgodnie z artykułem 95a ustawy Pf, w przypadku gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnie, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, wyrobów medycznych, jest zobowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem ZSMOPL właściwego WIF, który ustala przyczyny braku tego dostępu.

Po analizie zebranych danych GIF sporządza i przekazuje do MZ cotygodniowy raport ws. utrudnionego dostępu do leków. Jak zaznacza GIF, dane te są niezwykle istotne dla procesu zarządzania polityką lekową państwa w kontekście dostępności leków dla polskich pacjentów.

- W ostatnim bardzo trudnym i bezprecedensowym czasie, spowodowanym pandemią COVID-19, jeszcze bardziej niż kiedykolwiek dostrzegam konieczność rzetelnego i regularnego przesyłania danych w zakresie dostępu do leków. Informacje przekazywane przez apteki, punkty apteczne i działy farmacji szpitalnej w sposób systematyczny i nieprzerwany pozwalają na realną ocenę bieżącej sytuacji lekowej w Polsce – tłumaczy GIF.

W związku w powyższym, zwraca się z prośbą do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej o przypomnienie podmiotom zobowiązanym do przesyłania powyższych danych o ich ważności dla Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i Ministerstwa Zdrowia.

- Z pewnością nie rozwiążemy wszystkich problemów związanych z dostępnością do leków, jednak rzetelne dane umożliwiają podjęcie odpowiednich decyzji pozwalających na zmniejszenie deficytów – wskazuje Inspektor.

Zdaniem GIF, czas kryzysu związanego z epidemią nie może powodować zwolnienia aptek z obowiązku raportowania do ZSMOPL. – Jest to niezwykle ważny element, który może w dużym stopniu zapobiec chaosowi związanemu z brakiem dostępu do leków, a farmaceuci stanowią bardzo ważnego ogniwo procesu zarządzania tym problemem – tłumaczy.