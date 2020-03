GOIA pisze do radnych w sprawie dyżurów aptek

W obecnej sytuacji epidemiologicznej apteki mogą nie być w stanie pracować według harmonogramu zawartego w uchwałach rady powiatu dotyczących zapewnienia obsługi pacjentów w porze nocnej oraz dni wolne od pracy - informuje GOIA. Apeluje o zmiany.

"W związku licznymi sygnałami od farmaceutów, członków GOIA pracujących na terenie powiatów woj. pomorskiego informuję, że w obecnej sytuacji epidemiologicznej apteki mogą nie być w stanie pracować według harmonogramu zawartego w stosownej Uchwale Rady Powiatu dotyczącej zapewnienia obsługi pacjentów w porze nocnej oraz dni wolne od pracy" - informuje GOIA w piśmie do rad powiatowych województwa pomorskiego.

Samorząd aptekarski zwraca się z prośbą o czasowe zawieszenie wykonywania stosownych uchwał lub podjęcie działań zmierzających do dostosowania uchwał Rady Powiatu, w przedmiocie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych do obecnych realiów i rzeczywistych potrzeb lokalnej społeczności oraz o nie podejmowanie działań zmierzających do wymuszania stosowania uchwały podjętej w zupełnie innych okolicznościach:

"Zmiana organizacji pracy aptek jest, w obecnych okolicznościach, jak najbardziej uzasadniona i wynika z dbałości o zdrowie i życie ludzkie – nie tylko personelu w aptece zatrudnionego, ale przed wszystkim pacjentów przez ten personel obsługiwanych.

Wypada bowiem zwrócić uwagę, że aktualnie w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym w sposób znaczący zmieniła się sytuacja pracowników aptek, jak też i przedsiębiorców świadczących szeroko rozumiane usługi zdrowotne, co ma kolosalny wpływ na sposób funkcjonowania aptek i obciążenie ich dodatkową koniecznością niesienia pomocy pacjentom.

Owa dodatkowa konieczność wynika z faktu znaczącego wzrostu liczby pacjentów zgłaszających się do aptek z prośbą o pomoc. Po pierwsze, zauważalny jest dzienny wzrost sprzedaży poszczególnych produktów leczniczych, czy też ich grup, zwłaszcza po kolejnych doniesieniach prasowych wskazujących na rzekome właściwości produktów wspomagających leczenie zakażeniem koronawirusa.

Po drugie, w sposób ewidentny wzrosła także liczba pacjentów zwracających się tak naprawdę o poradę medyczną. To z kolei wynika z faktu ograniczania funkcjonowania poszczególnych przychodni w ten sposób, że przychodnie te świadczą usługi zdrowotne wyłącznie na zasadzie teleporady, nie widząc pacjenta.