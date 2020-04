Great Place to Work: za co pracownicy cenią pracę w tej firmie?

Spółka DOZ S.A. czwarty raz z rzędu została nagrodzona tytułem Great Place to Work — Najlepsze Miejsce Pracy - informuje firma w komunikacie.

"Po raz czwarty z rzędu DOZ S.A. otrzymało tytuł Great Place to Work — Najlepsze Miejsce Pracy. Przyznane wyróżnienie świadczy o konsekwentnym budowaniu firmy cieszącej się zaufaniem pracowników, którzy w anonimowej ankiecie docenili rzetelną komunikację, transparentne zasady współpracy, wysokie standardy etyczne oraz szerokie możliwości rozwoju oferowane przez DOZ S.A." - podano.

W tegorocznym badaniu firma osiągnęła najwyższe wyniki spośród wszystkich edycji, w których brała udział.

Jak ocenia Alicja Koleśnik, prezes zarządu DOZ S.A., to co cenią pracownicy, to m.in. umowa o pracę, stabilne zatrudnienie, pakiet dodatkowych benefitów, satysfakcjonująca ścieżka kariery i przestrzeganie standardów etycznych.

Międzynarodowy konkurs Instytutu Great Place to Work organizowany jest od ponad 30 lat i opiera się na badaniu opinii pracowników na temat ich pracodawców oraz warunków pracy.

Kryteria i metodologia są takie same na całym świecie. Konkurs co roku organizowany jest w trzech kategoriach (dla firm zatrudniających do 50 pracowników, od 50 do 500 oraz dla firm zatrudniających powyżej 500 pracowników).