GSK się dzieli: powstało New GSK. Dział konsumencki będzie oddzielną spółką

Globalny koncert tworzy dwie osobne organizacje: produktów konsumenckich i OTC oraz New GSK. Ta druga będzie odpowiadać za badania i rozwój oraz leki specjalistyczne i szczepionki.

23 czerwca br. szefowa GSK, Emma Walmsley, przedstawiła plany przekształcenia działalności koncernu.

Dotychczasowy dział ochrony zdrowia konsumentów (GSK Consumer Healthcare) został wyodrębniony w osobną spółkę notowaną na londyńskiej giełdzie.

Kierunek: innowacja

Drugim podmiotem jest New GSK, która będzie traktować priorytetowo badania i rozwój nowych produktów oraz prowadzić inwestycje komercyjne w szczepionki i leki specjalistyczne.

W tym drugim obszarze firma zaktualizowała swoje perspektywy rozwoju na kolejne pięć lat. Oczekuje skokowego wzrostu sprzedaży o 5% rocznie i wzrostu skorygowanego zysku operacyjnego o ponad 10%, z ponad 10 miliardami funtów w gotówce wygenerowanymi w okresie pięciu lat.

Plan ma też pozwolić uniknąć klifu patentowego, związanego z wygasaniem patentów na kluczowe leki tej spółki. Eksperci szczególnie wskazują na dolutegrawir (Tivicay) stosowany w HIV, którego patent wygasa w 2028 roku.

Podział zgodnie z planem

Jeśli chodzi o dział konsumencki, proces odłączenia się od New GSK ma zakończyć się do połowy 2022 roku.

Pod koniec 2018 r. koncern ogłosił umowę z firmą Pfizer, która miała na celu stworzenia nowej organizacji będącej światowym liderem w zakresie produktów konsumenckich i leków bez recepty.

W ciągu 3 lat od zamknięcia transakcji planowano stworzenie dwóch osobnych organizacji: globalnej firmy łączącej portfolio produktów ochrony zdrowia GSK i Pfizer oraz organizacji skupiającej się na lekach na receptę i szczepionkach.

Udziały zostaną sprzedane w odpowiednim czasie

Zgodnie z planem, GSK wycofa w przyszłym roku co najmniej cztery piąte swoich 68-proc. udziałów w spółce joint venture z firmą Pfizer w zakresie zdrowia konsumentów.

Spółka New GSK zachowa do 20% udziałów w nowej spółce zajmującej się ochroną zdrowia konsumentów jako krótkoterminową inwestycję finansową, którą zamierza spieniężyć, jak to określono, "w odpowiednim czasie”.