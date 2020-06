HCC 2020: służba zdrowia powinna być lepsza, tańsza, bardziej zrównoważona i dostępna dla pacjentów

Nic nie motywuje nas bardziej niż wizja tego, że pacjenci będą mogli korzystać z leków. W obszarach, gdzie dotąd nie było terapii, pierwszy lek jest często kołem zamachowym do tego, żeby innowacja napędzała się, by rozwijał się kolejny lek w obszarze terapeutycznym, niejednokrotnie lepszy, skuteczniejszy, bezpieczniejszy - mówi Marek Macyszyn, dyrektor generalny w Polsce i Czechach, Vertex Pharmaceuticals.

- GSK jest obecna w Polsce od ponad 20 lat. Mamy zakład produkcyjny w Poznaniu, produkujemy leki innowacyjne. One są przeznaczone na polski rynek, ale też dla pacjentów z ponad 130 rynków na całym świecie – opisywał działalność spółki Krzysztof Kępiński, dyrektor Pionu Relacji Zewnętrznych i Rynku Publicznego Szczepionek, członek zarządu GSK Commercial, podczas sesji Więcej niż przemysł – innowacja w sektorze farmaceutycznym w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online (18 czerwca 2020r.).

- Mamy też centra kompetencyjne, huby, oraz - co istotne – kontrybucję podatkową na rzecz polskiej gospodarki. Co musiałby się wydarzyć, by centra badawcze przeniosły się do Polski? Warto skończyć z tradycyjnym rozumieniem centrów, patrzenia na nie poprzez szkiełko i oko. Mamy ok. 11 tys. naukowców, badaczy, analityków, którzy niemal codziennie zajmują się poszukiwaniem innowacji, w tym szczepionek zwalczających COVID-19.

Jak dodał dyrektor, dzisiaj to jest cały ekosystem, który wykorzystuje nowoczesne technologie: - W Poznaniu mamy centrum IT, które serwisuje i wspomaga 11 tys. naukowców, by korzystając z technologii mogli jeszcze szybciej odpowiadać na zapotrzebowanie na nowoczesne terapie. To jedno z dwóch naszych najważniejszych IT spółki na świecie. Zatrudnia 700 specjalistów.

- Dziś nie jest tak, że poszczególni eksperci i naukowcy są w stanie odpowiadać samodzielnie za zapotrzebowanie. Musimy do tego wyzwania podchodzić od strony technologicznej, gdzie z jednej strony mamy naukę, z drugiej technologię. Rozwiązania IT są w stanie przyspieszyć pracę nad nowymi cząsteczkami, jak również spowodować, że tych potencjalnych nowych cząsteczek przebadanych będzie coraz więcej. Zaawansowane procesy obliczeniowe, pracy nad gigantycznymi bazami danych, sztuczna inteligencja są w stanie nam pomóc.

- Przed laty wyzwaniem dla nas było znalezienie kompetentnych osób, które będą w stanie pracować, rozwijać się i wymieniać wiedzą. Warto dbać o te inwestycje, które już dzisiaj mamy. Bo dobra, trafiona inwestycja może przynieść kolejne. Po hubie IT GSK otworzyliśmy kolejny hub – finansowy. Jedna inwestycja przyciąga drugą - ocenił Krzysztof Kępiński.