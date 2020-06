HCC online: choroby rzadkie i immunoterapia

O 09:45 rozpocznie się pierwsza sesja z czterech zaplanowanych 16 czerwca debat w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych. Przed nami dyskusje m.‌‌in. o chorobach rzadkich w Polsce, immunoterapii jako leczeniu personalizowanym oraz sytuacji osób starszych.

16 czerwca 2020 r., godz. 9.45-11.15

Prowadzenie ciąży, poród, połóg i opieka neonatologiczna w czasach COVID-19

Tematyka sesji:

• Prowadzenie ciąży w czasach COVID-19

• Cięcie cesarskie a poród drogami rodnymi w czasach COVID-19

• Rola położnej w czasach COVID-19

• Opieka neonatologiczna w czasach COVID-19

16 czerwca 2020 r., godz. 11.30-13.00

Czy Polska jest przygotowana na starość?

Tematyka sesji:

• Polityka senioralna, czyli znacznie więcej niż medycyna

• Sytuacja osób starszych w dobie pandemii SARS-CoV-2

• Domy Pomocy Społecznej i placówki opiekuńcze w czasach pandemii – długa lista problemów do rozwiązania

• Wskaźniki i prognozy demograficzne – od wniosków do strategii i jej realizacji

• System opieki nad osobami starszymi – wiemy, do jakiego modelu zmierzamy?

• Geriatria w Polsce – jaką ma przyszłość?

• Świadczenia domowe – rozwiązanie korzystne dla osób starszych i systemu opieki zdrowotnej

16 czerwca 2020 r., godz. 13.30-15.00

Choroby rzadkie w Polsce

Tematyka sesji:

• Problemy diagnostyczne, terapeutyczne i organizacyjne na przykładach wybranych jednostek chorobowych, m.‌in. wrodzonych chorób metabolicznych

• Narodowy Plan dla Chorób Rzadkich – czy uporządkuje i uczyni bardziej efektywną opiekę nad pacjentami?

• Obecne możliwości wczesnego diagnozowania i leczenia pacjentów z wybranymi chorobami rzadkimi w Polsce

• W jaki sposób zapewnić polskim pacjentom z chorobami rzadkimi dostęp do innowacyjnych terapii?

16 czerwca 2020 r., godz. 15.30-17.00

Immunoterapia jako leczenie personalizowane

Tematyka sesji:

• Immunoterapia – przełom w leczeniu wielu chorób nowotworowych

• Obecny i potencjalny zakres stosowania immunoonkologii

• Organizacja i finansowanie leczenia immunologicznego w Polsce i na świecie