HCC2021. Andrzej Sośnierz: państwo nie zdało egzaminu i działa na oślep

Jaki jest bilans trzeciej fali zakażeń koronawirusem w Polsce? Czy dotychczasowa strategia walki z pandemią COVID-19 okazała się skuteczna? Czym jest tzw. dług zdrowotny „zaciągnięty” po marcu 2020 roku i jak powinniśmy otwierać system opieki zdrowotnej na leczenie pacjentów z najgroźniejszymi chorobami cywilizacyjnymi? Jak kształtować politykę zdrowotną państwa w najbliższych latach?

Długa lista skarg i zastrzeżeń do biura RPP

To najważniejsze pytania, na które odpowiadali uczestnicy poniedziałkowej sesji inaugurującej VI Kongres Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC, 14-16 czerwca 2021 r.), pt. „System ochrony zdrowia w Polsce - czy zdał najtrudniejszy egzamin?”.

- Liczba skarg i zastrzeżeń kierowanych (do Biura Rzecznik Praw Pacjenta - red.) podczas pandemii była znacznie większa niż w latach poprzednich. W 2019 r. mieliśmy 66 tys. zgłoszeń telefonicznych, podczas gdy w pandemicznym roku 2020 było ich już 110 tys. To wzrost aż o 40 proc. - informował podczas kongresu Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

- Pandemia w wyraźny sposób odbiła się na dostępności świadczeń zdrowotnych, co znalazło odzwierciedlenie w licznych skargach pacjentów. Zaskakująca była duża liczba zgłoszeń dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej. Przed pandemią najwięcej skarg pacjentów związanych było z lecznictwem szpitalnym. Tymczasem w 2020 r. największa liczba skarg pacjentów odnosiła się do POZ - zaznaczył RPP.

Lekarze WIM działali w Lombardii

Z kolei gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego zwracał uwagę, że we Włoszech, w szczycie pandemii lekarze rodzinni stanowili jedno z ważniejszych ogniw walki z pandemią. W przeciwieństwie do polskich rozwiązań, włoscy lekarze POZ po teleporadę sięgali w wyjątkowych sytuacjach.

- Przede wszystkim lekarze rodzinni we Włoszech sprawowali bezpośrednią opiekę nad pacjentami w ich domach - podkreślał dyrektor Gielerak.

Przypomnijmy, że lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego brali udział m.in. w misji medycznej w Lombardii w kwietniu 2020 r., czyli w szczytowej fazie pandemii COVID-19 w tym kraju.

Andrzej Sośnierz: państwo nie zdało egzaminu

Zdaniem posła Andrzeja Sośnierza, także uczestniczącego w sesji otwierającej HCC 2021, państwo polskie nie zdało egzaminu w czasie pandemii: - Nie potrafiło obronić Polaków, przed tak dużą ilością zgonów. To, że one by były - to oczywiste, że fale epidemii będą – to też oczywiste. Po stronie państwa leżało ograniczenie ich skali - zaznaczył.

- Państwo działa na oślep. Nie wiemy dokładanie, ile osób jest zakażonych, ani ile osób naprawdę zmarło z powodu COVID-19. Nie wiemy, ile osób jest odpornych. Wszystko co mamy to domysły, albo rozważania - stwierdził były prezes NFZ.

Zdaniem Sośnierza, konieczne jest, między innymi realne wzmocnienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej: - Nie chodzi jednak tylko o doposażenie tej instytucji w telefony i komputery, ale o zmiany organizacyjne. Bardzo ważne jest, aby Państwowa Inspekcja Sanitarna, w której pracuje wielu kompetentnych, dobrze przygotowanych ludzi, sprawniej i szybciej reagowała na takie zagrożenia, jakie niesie ze sobą pandemia - dodał Andrzej Sośnierz.

W debacie inaugurującej HCC 2021 uczestniczyli (kolejność alfabetyczna):

Prof. Paweł Buszman, Katedra i Zakładu Epidemiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta

Dominik Dziurda, dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej AOTMiT

Prof. Andrzej Fal, kierownik Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego

Gen. dyw. prof. Grzegorz Gielerak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego

Dr hab. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Klaudia Rogowska, dyrektor, Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach

Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED i prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej

Andrzej Sośnierz, poseł RP, Sejmowa Komisja Zdrowia

Prof. Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

