Hello Future 2: przywitajmy razem przyszłość

Pół roku temu Polska Grupa Farmaceutyczna obchodziła jubileusz 30.lecia pracy dla polskich aptekarzy. Rozpoczynając ten nowy etap zapraszamy farmaceutów na wyjątkowe spotkanie – Konferencję "Hello Future 2" - mówi Andrzej Niedbalski, prezes PGF S.A.

Niespełna pół roku temu Polska Grupa Farmaceutyczna obchodziła jubileusz 30-lecia pracy dla polskich aptekarzy. Był to czas skłaniający do refleksji i podsumowań, jednak przede wszystkim skoncentrowaliśmy nasze działania przygotowaniu się do kolejnych wyzwań - ocenia szef spółki, Andrzej Niedbalski.

Zaproszenie na Konferencję "Hello Future 2"

- W tym czasie przeprowadziliśmy w naszej organizacji szereg istotnych zmian. O efektach większości z nich aptekarze przekonają się już w nadchodzących tygodniach - dodaje.

Rozpoczynając ten nowy etap chcemy zaprosić farmaceutów na wyjątkowe spotkanie – Konferencję „Hello Future 2”, która odbędzie się 23 czerwca 2021 roku na wirtualnej platformie 3D.

- To wydarzenie, podczas którego chcemy wspólnie z Państwem spojrzeć w przyszłość branży farmaceutycznej, a w szczególności zastanowić się nad perspektywami rozwoju polskich aptek i wzmocnienia ich roli w systemie ochrony zdrowia Polaków. Wyciągamy wnioski, analizujemy trendy, przybliżamy przykłady zza granicy, dyskutujemy nad potencjałem rozwoju aptecznej dystrybucji leków w Polsce. Rozmawiamy o problemach, identyfikujemy potrzeby oraz wspólnie z przedstawicielami świata farmacji szukamy konkretnych rozwiązań – mówi prezes Niedbalski.

Podsumowując, dodaje - Zmieniamy się dla Farmaceuty!

Będą innowacyjne serwisy PGF dla aptek

Diagnozę polskiego rynku aptecznego przed i w trakcie pandemii oraz prognozę na okres po pandemii przedstawi Marcin Gawroński, Associate Director Supplier Relations w IQVIA.

Nasze zaproszenie do udział w panelu dyskusyjnym „Jaka przyszłość czeka farmaceutów? Nowe trendy i wyzwania” przyjęli mgr farm. Elżbieta Rutkowska-Piotrowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, dr n. farm Łukasz Izbicki, prezes zarządu Grupy Wydawniczej farmacja.net oraz Paweł Jakubik, dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze w Microsoft. Moderatorem dyskusji będzie redaktor naczelna Luiza Jakubiak z portalu rynekaptek.pl.

- Przedstawimy również kierunki rozwoju innowacyjnych serwisów Polskiej Grupy Farmaceutycznej dla aptek - zapowiada szef PGF.

Polska Grupa Farmaceutyczna, jako inicjator i organizator wydarzenia, konsekwentnie dąży do tego, aby konferencja #HelloFuture na stałe zagościła w kalendarzach przedstawicieli branży. Naszym celem jest stworzenie forum wymiany wiedzy i dyskusji dotyczącej przyszłości naszej branży – wyzwań, które przed nami oraz potencjału rozwoju. Druga edycja Hello Future, jak przystało na konferencję poświęconą przyszłości, odbędzie się w przestrzeni futurystycznej. Jest to pierwsza w Polsce konferencja dedykowana branży farmaceutycznej realizowana na platformie 3D! Podczas wydarzenia odbędą się wirtualne targi farmaceutyczne, a całość zwieńczy wieczór atrakcji estradowych.

Będziemy zaszczyceni, mogąc gościć Państwa podczas tegorocznej edycji Hello Future. Zapraszamy!

Konferencja jest dostępna dla wszystkich farmaceutów, techników farmacji i studentów farmacji.

Rejestracja uczestnictwa na stronie www.hellofuture.pl

Partnerami medialnymi konferencji Hello Future 2 są:

- portal rynekaptek.pl

- mgr.farm

- Czasopismo PGF recepta.pl (www.magazyn-recepta.pl)

Program Hello Future 2

23 czerwca 2021 roku

9:00 – 17:30: Wirtualne targi farmaceutyczne

Stoiska targowe w formacie 3D, wirtualny konkurs z realnymi nagrodami rzeczowymi, spotkania z wystawcami, wirtualne szkolenia dla farmaceutów.

17:30 – 20:00: Wirtualna konferencja Hello Future 2

Uroczyste powitanie przez Andrzeja Niedbalskiego, Prezesa Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A.

Polski rynek apteczny przed i po pandemii – fakty, statystyki, trendy – Marcin Gawroński, Associate Director Supplier Relations, IQVIA

PGF Zmienia się dla Farmaceuty – nowe idee, narzędzia i serwisy w misji Polskiej Grupy Farmaceutycznej dla polskich Aptekarzy – Zarząd PGF S.A.

Jaka przyszłość czeka farmaceutów? Nowe trendy i wyzwania - Interaktywny panel dyskusyjny

Paneliści:

Mgr farm. Elżbieta Rutkowska-Piotrowska, Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

Dr n. farm Łukasz Izbicki, Prezes Zarządu Grupy Wydawniczej farmacja.net

Paweł Jakubik, Dyrektor ds. Transformacji Cyfrowej w Chmurze, Microsoft

Moderator: red. nacz. Luiza Jakubiak, portal rynekaptek.pl

20:00 – 21:30: Wirtualny wieczór estradowo - rozrywkowy​

​Estradowe niespodzianki. Podczas tej części Hello Future 2 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu premiowanego atrakcyjnymi nagrodami rzeczowymi.

​