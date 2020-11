Hurtownia raportuje wzrost przychodów za III kwartał 2020

W trzecim kwartale 2020 r. Grupa NEUCA zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 3,4 pkt proc. do 32%. Wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 15%(r/r) - poinformowała spółka w komunikacie.

W trzecim kwartale 2020 r. Grupa NEUCA zwiększyła udziały rynkowe w ujęciu rocznym o 3,4 pkt proc. do 32%*=. W obszarze aptek niezależnych udziały osiągnęły najwyższą w historii Grupy wartość 36,9% (+4,8 pkt proc. r/r).

Na rynku hurtu aptecznego, w trzecim kwartale, zmniejszeniu uległy wahania popytu, obserwowane na początku roku. Rynek w tym okresie osiągnął wartość 7,9 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 1,5%. Wielkość rynku po III kwartałach wróciła do poziomu z analogicznego okresu minionego roku osiągając 23,7 mld zł, (+0,2% r/r).

NEUCA w trzecim kwartale wypracowała 2,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 15%(r/r). Skumulowana sprzedaż po 9 miesiącach 2020 r. osiągnęła poziom 6,9 mld zł (+11,8% r/r).

W trzecim kwartale do programów partnerskich przystąpiło 168 nowych aptek. Łącznie w programach na koniec września uczestniczyło 2793 aptek niezależnych co oznacza blisko 40% wzrost rok do roku.

W trzecim kwartale wypracowała skokowy (61,3% r/r) wzrost zysku netto, który wyniósł 45,3 mln zł. Zysk netto po 9 miesiącach 2020 r - 125 mln zł przewyższa wynik całego 2019 roku (117,8 mln zł).