IGWPAiA: wieś apeluje o natychmiastowy dostęp do preparatów

IGWPAiA wystąpiła z apelem do wiceministra zdrowia Macieja Miłkowskiego o pilne sfinalizowanie prac nad listą leków dla punktów aptecznych. Chodzi o rozszerzenie asortymentu lekowego w wiejskich punktach aptecznych.

Jak wyjaśnia w stanowisku prezes IGWPAiA Marzena Napieracz – Lubomska, prace w tym zakresie trawą od ubiegłego roku i w obliczu COVID-19 należałoby niezwłocznie umożliwić pacjentom wiejskim dostęp do asortymentu lekowego, którego nie mają przez lata, na skutek nowelizacji listy dla punktów aptecznych.

- Wykaz pilnych braków znajduje się w dyspozycji Ministerstwa. Są na nim leki na cukrzycę, astmę, czy alergię, są iniekcje i wiele innych. Ratowanie zdrowia i życia obywateli to także zapewnienie wszystkim pacjentom dostępu do asortymentu lekowego, szczególnie tym, którzy swój lockdown odbywają na wsiach, gdzie zaopatrzenie w leki odbywa się poprzez lokalne punkty apteczne – wskazuje prezes IGWPAiA.

Jak zaznacza, leki, których brakuje pacjentom wiejskim, to nie sporadycznie stosowane preparaty lecznicze tylko asortyment powszechny, pilny, ratujący życie.

- Mamy stan epidemii i ma Pan narzędzia, by zapewnić pacjentom wsi bezpieczeństwo lekowe. Wieś apeluje o natychmiastowy dostęp preparatów, których pacjentom brakuje przez wieloletnie ignorowanie ich problemów z dostępem do tych leków - kieruje słowa do Macieja Miłkowskiego IGWPAiA.