Ile nas kosztują szpitale tymczasowe?

Szpitale tymczasowe są czwartą linią obrony, która pozwoli na zapewnienie opieki medycznej w razie ryzyka pojawienia się trzeciej fali - ocenia minister zdrowia, Adam Niedzielski. Muszą być wybudowane, przygotowane do stanu funkcjonalności, ale niekoniecznie teraz uruchomione.

- W Szpitalu Narodowym przebywa 44 pacjentów na 84 gotowe łóżka - przekazała na TT Iwona Sołtys z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dwóch z nich podłączonych jest do respiratorów w sposób nieinwazyjny. Od początku jego działania hospitalizowano tam łącznie 170 chorych.

Iwona Sołtys wyliczyła także, że 30 pacjentów szpitala tymczasowego, którzy mają wskazania do rehabilitacji, codziennie ćwiczy z fizjoterapeutami CSK MSWiA. Po raz pierwszy też 8 grudnia przetoczono osocze ozdrowieńca osobie zakażonej koronawirusem.

Sam szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym to koszt kilkunastu milionów złotych. Do tego dochodzą kwoty przeznaczone na utrzymanie placówek. Jak informowali na konferencji prasowej (26 listopada) posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba, miesięczny koszt prowadzenia lecznicy na Stadionie Narodowym to ponad 21 mln. zł. Kwota ta widnieje w dokumentach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która opracowała model kosztów dla tej inwestycji.

P.o. prezesa NFZ Filip Nowak wyjaśnił z kolei na konferencji prasowej (25 listopada), że szpitale tymczasowe dotychczas nie funkcjonowały, więc Agencja nie posiadała wykazu kosztów, jakie będą ponoszone w tej placówce. Dlatego trzeba było przyjąć rozwiązanie modelowe, które będzie weryfikowane w momencie, gdy te szpitale będą już działać.

Zaznaczył też, że zupełnie inaczej wygląda sytuacja w szpitalach prowadzących działalność medyczną, których gotowość do realizacji świadczeń wynika z dotychczasowych przychodów. - Szpitale te w zależności od przypisanego im poziomu zabezpieczenia covidowego otrzymają za gotowość od 40 do 200 zł za łóżko. Jest to dodatek do rekompensaty utraconych przychodów, która średnio w Polsce wynosi ok. 717 zł - mówił.

Dodał: - W tych szpitalach zupełnie inaczej niż w tymczasowych kształtują się opłaty za leczenie. I tak np. szpitale II i IV poziomu zabezpieczenia covidowego, za leczenie pacjenta z COVID-19 otrzymają 330 zł lub 630 zł za osobodzień w zależności od poziomu saturacji u pacjenta. Z kolei gdy pacjent z COVID-19 przebywa na intensywnej terapii, wówczas szpitale te otrzymują od 919 zł do 5 298 zł za osobodzień. Natomiast stawki dla szpitali tymczasowych na OIT wynoszą 3,7 tys. zł za łóżko zajęte i 3 tys. zł za wolne. Sam pobyt na oddziale to koszt 1 tys. zł a utrzymanie łóżka - 822 zł.