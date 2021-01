Ile samorząd dostanie za dowiezienie pacjenta na szczepienie?

Związek Powiatów Polskich poinformował o wysokości dofinansowania, jakie proponuje rząd dla samorządów jeśli chodzi o transport do punktów szczepień dla osób, które mają problem z przemieszczaniem się.

Strona rządowa zaproponowała następujące stawki dofinansowań dowozu na szczepienia:

- w przypadku gmin miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich: 65 zł za przewóz jednej osoby z niepełnosprawnością i 30 zł za przewóz jednej osoby sprawnej ruchowo ale nie mogącej samodzielnie dotrzeć na miejsce szczepienia,

- w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców: 75 zł za przewóz jednej osoby z niepełnosprawnością. Ze względu na istnienie komunikacji miejskiej w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, rząd nie dofinansuje dowozu osób sprawnych ruchowo.

Z opcji transportu do punktu szczepień będą mogły skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami oraz osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Więcej: www.zpp.pl