Ile zarabia farmaceuta w Wielkiej Brytanii? Najmniej ten z Londynu

Farmaceuci w Szkocji otrzymują najwyższą stawkę godzinową, wynoszącą średnio 24,17 funtów, podczas gdy ci pracujący w Londynie najniższą - 20,60 funta. Wśród tych ostatnich panuje największe niezadowolenie z powodu zarobków - wynika z ankiety C+D.

Serwis chemistanddruggist.co.uk przygotował "mapę zarobków", umożliwiającą porównanie średniej stawki godzinowej lokalnych farmaceutów.

Jak z niej wynika, między regionami są różnice, które u części specjalistów wywołują niezadowolenie.

Wyniki ankiety wskazują, że farmaceuci w Szkocji otrzymują najwyższą stawkę godzinową, wynoszącą średnio 24,17 funtów, podczas gdy ci pracujący w Londynie najniższą stawkę - 20,60 funta. Serwis nie podaje zarobków farmaceutów z Irlandii Północnej, z uwagi na mały, niereprezentatywny odsetek udzielonych odpowiedzi.

Według danych zebranych w badaniu C + D Salary Survey 2020, stawka farmaceutów w Wielkiej Brytanii, w tym w Irlandii Północnej, wynosiła średnio 22,34 funtów za godzinę. To wzrost o 35 pensów w porównaniu do poprzedniego roku.

Jednocześnie badanie pokazało, że pracownicy aptek zarabiają mniej. Średnia stawka aptekarza spadła z 24 funtów w 2008 roku do ledwie 20,5 funta w 2015 roku, po czym w kolejnych latach następowało lekkie odbicie w górę. Największe straty widzą w portfelu farmaceuci z Londynu.

Prawie dwie trzecie (62%) wszystkich farmaceutów biorących udział w ankiecie i aż 75% tych z Londynu, wyraziło swoje niezadowolenie z powodu stawek za pracę. Tylko 6% było "więcej" niż zadowolonych lub "bardzo zadowolonych" w porównaniu do roku wcześniej.

Badanie wynagrodzeń trwało od 19 października do 10 grudnia 2020r. i zostało wypełnione łącznie przez 1667 farmaceutów i pracowników aptek.

