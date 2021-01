Indie produkują szczepionki na licencji Oxford/AstraZeneca

Indie zatwierdziły w tym miesiącu dwie szczepionki: jedną na licencji Uniwersytetu Oksfordzkiego i AstraZeneca, a drugą opracowaną przez Bharat Biotech we współpracy z państwową Indian Council of Medical Research. Oba preparaty są produkowane lokalnie.

Akcja szczepień w Indiach rozpoczęła się 16 stycznia br.

Produkcja jednej z dwóch dopuszczonych do użycia szczepionek o nazwie Covishield, opracowanej przez Astrazeneca i Oxford University, produkowanej na podstawie licencji, rozpoczęła się na początku tego roku. Licencjobiorca - Serum Institute of India - szacuje, że będzie w stanie produkować co najmniej 100 milionów dawek miesięcznie.

Immunizacja zakłada podanie dwóch dawek po 0,5 ml każda. Drugą dawkę należy podać cztery do sześciu tygodni po pierwszej. Odporność na poziomie 90 proc. uzyskuje się cztery tygodnie po drugiej dawce.

Jednocześnie 20 stycznie Indie rozpoczęły eksport szczepionek przeciwko koronawirusowi do kilku państw o niższych dochodach. Na liście są m.in. Butan, Malediwy, Bangladesz, Nepal, Mjanma i Seszele, następne będą Sri Lanka, Afganistan i Mauritius.

Według Indian Pharmaceutical Alliance, indyjskie firmy produkują około połowy światowej podaży różnych szczepionek, głównie dla krajów rozwijających się. Dlatego czasem nazywa się je "apteką świata".

Jeśli chodzi o szczepionki przeciwko COVID-19, w najbliższych miesiącach mają być zatwierdzone co najmniej dwa następne preparaty.

Indie odnotowały największą liczbę zakażeń koronawirusem, po Stanach Zjednoczonych. Od początku epidemii odnotowano w Indiach prawie 11 mln zachorowań i ok. 153 tys. zgonów.

Więcej: https://www.aljazeera.com/, medicalxpress.com/