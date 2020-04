Indie: rusza produkcja szczepionki na COVID-19, choć nie wiadomo, czy jest skuteczna

Indyjski koncern nie czekając na zakończenie światowych badań nad szczepionką przeciwko COVID-19, już teraz rusza z jej produkcją. W Indiach jedna dawka preparatu ma kosztować w przeliczeniu około 12 euro.

Na świecie naukowcy gorączkowo pracują nad szczepionką na koronawirusa. Normalnie proces taki trwa prawie 15 lat. Za rekordowy uznaje się już czas wynalezienia szczepionki na ebolę, co zajęło 4-5 lat. Jednakże największy na świecie producent szczepionek, koncern Serum Institute of India, nie chce czekać z rozpoczęciem produkcji szczepionek.

Szef koncernu Adar Poonawalla powiedział w rozmowie z „Times of India", że jego firma nie będzie czekać na zakończenie badań, tylko już teraz rozpoczyna na własną odpowiedzialność produkcję, aby we wrześniu i październiku mieć już do dyspozycji 20 do 40 mln porcji szczepień.

W planie ma wyprodukowanie w pierwszym półroczu 4 do 5 mln dawek hAdOx1 nCoV-19, a potem produkcja może wzrosnąć do 10 mln dawek, kiedy okaże się, że ta substancja czynna jest skuteczna.

