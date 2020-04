Infarma: firmy farmaceutyczne podarowały sanepidom 350 laptopów

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA przekazał darowiznę w postaci 350 nowoczesnych komputerów przenośnych dla pracowników wszystkich powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce.

Przekazany sprzęt ma pomóc w szybszym zbieraniu i analizowaniu danych przez terenowe służby sanitarne, co przyczyni się do skuteczniejszej kontroli szerzenia się pandemii.

INFARMA przeprowadziła rozmowy z Głównym Inspektorem Sanitarnym, żeby lepiej zrozumieć najbardziej palące potrzeby Państwowej Inspekcji Sanitarnej w prowadzeniu działań epidemiologicznych.

Związek przekaże darowiznę w postaci nowoczesnych laptopów pracownikom wszystkich 318 powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w Polsce. W ciągu najbliższych 14 dni do powiatowych placówek sanepidu trafi pierwsza partia 169 komputerów przenośnych dwóch typów: HP 250 G7 i HP ProBook 450 G7, a pozostałych planowanych 181 trafi do inspektorów sanitarnych do końca maja.

W zestawach komputerowych znajdą się również torby na laptopy i bezprzewodowe myszki. Łącznie wojewódzkie inspektoraty sanitarne rozdysponują wśród pracowników sanitarnych 350 takich zestawów.

Darowizna odbywa się także w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia. Koordynator Ministerstwa Zdrowia wsparcia podmiotów prywatnych w walce z COVID-19 zaaprobował tę formę wsparcia dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej.