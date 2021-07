INFARMA podała kwotę, jaką firmy farmaceutyczne przekazały środowiskom medycznym

80% świadczeń przekazanych przez firmy farmaceutyczne w ramach współpracy ze środowiskiem medycznym stanowiło wsparcie działalności badawczo-rozwojowej.

Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA opublikował coroczne zagregowane dane w zakresie współpracy sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości w przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia za 2020 rok.

"Tegoroczna publikacja danych, odnosząca się do wartości świadczeń przekazanych w 2020 roku, wyraźnie wskazuje na zaangażowanie się Sygnatariuszy Kodeksu INFARMA w działania będące odpowiedzią na wyzwania związane z pandemią COVID-19" - poinformowano w informacji.

Ponad 849,5 mln zł od 32 firm

W sumie 32 firmy - sygnatariusze Kodeksu - przekazali w ubiegłym roku 849 548 110,87 zł.

Stanowi to wzrost o 20% w stosunku do roku poprzedniego. 80% tej kwoty stanowiły świadczenia na działalność badawczo-rozwojową. Na drugim miejscu pod względem udziału w całości przekazanych świadczeń znalazły się świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia – prawie 13,5%, natomiast najmniejsza wartość świadczeń została przekazana na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych, stanowiąc około 6,5% wszystkich świadczeń.

Dla porównania struktura świadczeń w roku 2019 kształtowała się następująco – działalność badawczo-rozwojowa – 64%, natomiast świadczenia na rzecz organizacji ochrony zdrowia oraz przedstawicieli zawodów medycznych stanowiły po 18%.

Epidemia wpłynęła na strukturę świadczeń

W 2020 roku w przypadku świadczeń dla przedstawicieli zawodów medycznych zmniejszeniu uległo wsparcie związane z udziałem w wydarzeniach, co należy wiązać z ograniczeniami w organizacji wydarzeń naukowych w tradycyjnej formie w związku z sytuacja epidemiologiczną. W odróżnieniu do lat poprzednich w przypadku niektórych firm wsparcie kierowane do organizacji ochrony zdrowia zostało wykazane w formie zagregowanej, co wpłynęło na ogólny wskaźnik udostępnień danych w formie zbiorczej.

Wraz z tegorocznym raportem zbiorczym został opublikowany również raport INFARMA w zakresie darowizn i grantów przekazanych w 2020 roku dla organizacji pacjentów oraz innych podmiotów w zakresie projektów przyczyniających się do poprawy systemu ochrony zdrowia.

W tym roku publikacja raportów (dla świadczeń przekazanych w 2020 roku) odbywa się po raz ostatni w oparciu o Kodeks Przejrzystości. Począwszy od 2022 roku publikacja będzie dokonywana na podstawie Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMA, który wszedł w życie od 1 stycznia 2021 roku.