Infarma: tak firmy farmaceutyczne pomagają w walce z COVID-19

Wiele innowacyjnych firm farmaceutycznych aktywnie poszukuje rozwiązania bieżącego kryzysu zdrowotnego, intensyfikując wysiłki badawcze w obszarze identyfikowania i rozwijania nowych leków na Covid-19 oraz szczepionek przeciwko koronawirusowi - przypomina Infarma.

Międzynarodowe, innowacyjne firmy farmaceutyczne, działające w Polsce, niosą pomoc i wsparcie dla lekarzy, pielęgniarek i pozostałego personelu w szpitalach i innych placówkach ochrony zdrowia, dla pacjentów, osób z grup podwyższonego ryzyka poważnych powikłań Covid-19, a także dla uczniów i innych potrzebujących - dodaje organizacja.

Na co dzień międzynarodowe firmy farmaceutyczne angażują się przede wszystkim w poszukiwanie oraz udostępnianie pacjentom innowacyjnych terapii, odpowiadających na istotne wyzwania zdrowotne, takie jak choroby onkologiczne, zapalne, kardiologiczne czy zakaźne.

Wiele z nich również bardzo aktywnie poszukuje rozwiązania bieżącego kryzysu zdrowotnego, intensyfikując wysiłki badawcze w obszarze identyfikowania i rozwijania nowych leków na Covid-19 oraz szczepionek przeciwko koronawirusowi SARS-Cov-2.

Projekty pomocowe zainicjowane przez firmy członkowskie INFARMA są różnorodne. Obejmują zarówno dostarczanie sprzętu ochronnego, respiratorów czy łóżek szpitalnych, jak i dowożenia leków stosowanych w programach lekowych bezpośrednio do domów pacjentów, transportu pacjentów onkologicznych do placówek medycznych, wsparcia zdalnej nauki uczniów z domów dziecka czy działań edukacyjnych skierowanych do chorych i ich najbliższych.

Przykładowo Allergan podjął decyzję o przekazaniu darowizny w postaci 20 000 maseczek jednorazowych do najbardziej potrzebujących placówek, które zwróciły się z prośbą o wsparcie.

Firma Bayer przekazała 6 respiratorów wraz z koncentratorami tlenu do 6 szpitali, z którymi współpracuje.

Boehringer Ingelheim podjęła decyzję o zakupie zestawów materiałów ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) oraz środków dezynfekujących, które mają zostać przekazane w ramach darowizny rzeczowej.

BMS przeznaczył 500 000 zł na zakup środków ochrony indywidualnej, które będą dostarczone do 80 ośrodków onkologicznych i hematoonkologicznych w całej Polsce.

Chiesi Poland Sp. z o.o. przy współpracy z Grupą Chiesi w ciągu najbliższych dni i tygodni przekaże na pomoc w walce z pandemią COVID-19 w Polsce środki i sprzęt o wartości ponad 1 miliona złotych.