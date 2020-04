INFARMA: w dobie pandemii sytuacja przewlekle chorych jest trudna

W związku z kryzysem epidemiologicznym INFARMA apeluje o monitorowanie sytuacji pacjentów chorych przewlekle, a także umożliwienie im bezpiecznego i niezakłóconego korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

- Liczba zakażonych koronawirusem rośnie coraz szybciej, co pociąga za sobą konieczność reorganizacji polskiej opieki zdrowotnej na ogromną skalę. Choroby niezwiązane z zakażeniem koronawirusem, takie jak choroby onkologiczne, kardiologiczne, neurologiczne, zapalne czy rzadkie, z którymi na co dzień borykało się polskie społeczeństwo, w czasie wytężonej walki Rządu z pandemią, zeszły nieco na drugi plan - wskazuje INFARMA w informacji prasowej.

Ocenia, że w dobie pandemii sytuacja chorych przewlekle jest trudna nie tylko ze względu na zmiany organizacyjne w służbie zdrowia, ale również dlatego, że to właśnie ci chorzy są w grupie największego ryzyka poważnych powikłań zdrowotnych, ewentualnego zarażenia nowym wirusem.

Utrzymanie ich w jak najlepszej kondycji zdrowotnej, zapewnienie optymalnego dostępu do niezbędnych świadczeń jest istotne dla ograniczenia skutków pandemii – zarówno bezpośrednich, czyli m.in. liczby zgonów u pacjentów z Covid19, a jak i pośrednich, odległych, wynikających z powikłań nieleczonych właściwie chorób przewlekłych.

- Epidemia nowego wirusa zdominowała funkcjonowanie społeczeństw i światowej gospodarki, nie możemy jednak zapominać o osobach wymagających stałego dostępu do opieki medycznej i diagnostyki. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której za kilka, kilkanaście miesięcy będziemy mieć do czynienia z falą pośrednich ofiar pandemii – pacjentów nie zdiagnozowanych na czas oraz tych, którzy nie otrzymali niezbędnych świadczeń i leczenia – podkreśla Bogna Cichowska-Duma, dyrektor generalny INFARMY.

Wskazuje, że w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego zostały podjęte ważne kroki, mające na celu zmniejszenie ryzyka zakażenia. Wiele placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej i poradni specjalistycznych wprowadza konsultacje telemedyczne, które mają zastąpić regularne wizyty. W ramach tych konsultacji pacjentom wystawiane są e-zwolnienia i e-recepty.