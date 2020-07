Informacja o wycofanych lekach od 2018 roku

W odpowiedzi na pytania poselskie, wiceminister zdrowia udzielił odpowiedzi w sprawie wycofań leków z obrotu. Ile w sumie było takich zdarzeń od 2018 roku?

Zgodnie z informacją uzyskaną od Głównego Inspektora Farmaceutycznego liczby decyzji wycofujących produkty lecznicze z obrotu przedstawiają się następująco w kolejnych latach:

w 2017 r. – 81 decyzji,

w 2018 r. – 140 decyzji,

w 2019 r. – 91 decyzji,

w 2020 r. – 19 decyzji (do momentu uzyskania statystyk z GIF).

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Centrum e-Zdrowia, zwroty leków do dostawcy z poziomu hurtowego dotyczyły w 2019 r. ok. 9,37 mln opakowań leków, z czego w konsekwencji decyzji wycofujących GIF – ok. 1,66 mln, zaś w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. – odpowiednio ok. 0,94 mln i ok 0,525 mln.

Z kolei z poziomu detalicznego zwroty dotyczyły w 2019 r. ok 314 tys. opakowań leków, z czego w konsekwencji ww. decyzji wycofujących – ponad 61 tys., zaś w pierwszych trzech miesiącach 2020 r. – odpowiednio ok 135,5 tys i ok. 34 tys.