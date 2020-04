Innowacje antyCOVID-19: przyłbice ochronne z drukarki 3D, bezdotykowe stanowisko do dezynfekcji

Epidemia koronawirusa uruchomiła pomysłowość naukowców, pracujących nad wynalazkami i rozwiązaniami technicznymi, które mogłyby być pomocne w walce z wirusem. Czy jest szansa, że po pandemii wejdą na stałe do praktyki?

Dr Marcin Kaczor, kierownik Centrum Symulacji Medycznych WUM, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, opracował projekt urządzenia barierowego (tzw. namiot barierowy), które zapobiega niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się aerozolu wydychanego przez pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz innymi wysoko zakaźnymi patogenami.

To łatwe w użyciu, jednorazowe i tanie urządzenie. Koszt jednego namiotu barierowego to niecałe 200 złotych. Urządzenie mogłoby być używane w sytuacjach, w których nie wiemy, czy mamy do czynienia z pacjentem zakażonym koronawirusem bądź też, gdy mamy potwierdzone zakażenie. Przydałoby się w każdym szpitalu - w salach operacyjnych, oddziałach intensywnej terapii, SOR-ach, w transporcie szpitalnym, a także w pracowniach TK czy rezonansu magnetycznego, jak również w ratownictwie medycznym.

Maska do nurkowania w walce z koronawirusem

W łódzkim Bionanoparku trwają prace nad wykorzystaniem zwykłych masek do nurkowania dla potrzeb medyków walczących z koronawirusem. Wielu z nich uważa, że po odpowiedniej przeróbce taka maska jest skuteczniejsza niż tzw. przyłbica z plastiku chroniąca przed zarażeniem.

Na pomysł dostosowania masek do nurkowania do potrzeb lekarzy pierwsi wpadli Włosi. Potem modyfikowali je Francuzi i Belgowie. Teraz ulepszają je Polacy. - Z prośbą o wykonanie takich adapterów do masek zwrócili się lekarze z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pracujący w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym - informuje PAP dr Piotr Komorowski z Laboratorium Biofizyki Molekularnej i Nanostrukturalnej w Bionanoparku.

Wirusobójcza przyłbica

Zmodyfikowane maski do nurkowania nie wyeliminują jednak prostych plastikowych przyłbic. Ich produkcji podjęła się m.in. Spółka Cervi Robotics z Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego, która zajmowała się dotąd tworzeniem dronów, automatyką i robotyką. Teraz produkuje także przyłbice dla pracowników szpitali. Do tej pory firma otrzymała zamówienia na 2500 sztuk. Przyłbice będą - i to jest nowość - pokrywane dodatkowo warstwą antybakteryjną i wirusobójczą. Takie rozwiązanie jest możliwe dzięki nowoczesnym technologiom obróbki chemicznej i fizycznej szkła.