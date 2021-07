IQVIA: 18 największych sieci to wartościowo jedna trzecia rynku

W podsumowaniu rynku aptek w czerwcu w opracowaniu IQVIA widać solidne wzrosty sprzedaży rdr zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym.

- Czerwiec minął szybko i zakończył się dla rynku aptek bardzo pozytywnie. W podsumowaniu rynku aptek w opracowaniu IQVIA zobaczycie solidne wzrosty sprzedaży rdr zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym - ocenia Marcin Gawronski, associate director, strategic accounts w firmie IQVIA.

- Dwucyfrowy wzrost sprzedaży aptek wysyłkowych (+10%) i poprawa pozycji sieci wirtualnych dzięki wzrostowi liczby aptek w tym segmencie - dodaje.

Sieci wirtualne to już 2350 aptek

Z zestawienia wynika, że:

- liczba aptek i punktów aptecznych w czerwcu 2021 to 13 276. Od czerwca 2020 to o 321 mniej.

- liczba aptek indywidualnych spadła o 143 rdr i 24 mdm, podczas gdy w sieciach 5+ spadła o 178 rdr i o 4 mdm;

- 18 największych sieci 50+ (2850 aptek) to ok. 33% wartości rynku;

- 340 aptek sieci 5+ (-19 rdr) skupia 5938 aptek.

Rynek aptek stacjonarnych to 3,02 mld zł (+18,6% rdr), sprzedano 137 mln opakowań (+15,6% rdr).

11 sieci wirtualnych (2350 aptek) odpowiada za 13 procent rynku wartościowo.

E-apteki to rynek wart ok. 84 mln zł/ miesiąc, z dynamiką ok. 10% rdr.

Obrót apteki sieciowej prawie dwa razy większy

Średni miesięczny obrót aptek 1-4 to 157 tys. zł, a sieciowych 5+ 315 tys. zł.

Leki na receptę refundowane to 34% obrotu apteki, Rx nierefundowane - 21 procent, OTC - 34% i pozostałe - 11 procent.

Średnia cena leku leku w aptece to:

- OTC - 17,72

- artykuły medyczne - 9.82 zł

- kosmetyki - 14,87 zł

- środki odżywcze - 25,64 zł.