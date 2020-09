IQVIA Polska: zmiana na stanowisku dyrektora generalnego

Od 1 września obowiązki dyrektora generalnego IQVIA na Polskę przejmuje Aniela Hejnowska.

Będzie w pełni odpowiedzialna za działalność operacyjną firmy w Polsce i będzie kierować polskim zespołem definiując i wdrażając strategiczne cele biznesowe wspierające regionalne i globalne priorytety IQVIA.

Aniela Hejnowska ukończyła studia International Business na Grenoble Ecole de Management we Francji, posiada również certyfikat z marketingu z The Chartered Institute of Marketing w Wielkiej Brytanii.

Dotychczasowy dyrektor generalny IQVIA Polska, Maciej Kuźmierkiewicz, awansował na stanowisko Senior Vice President oraz dyrektora generalnego na Europę Wschodnią.