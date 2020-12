Irlandia: kampania zachęcająca do bycia farmaceutą

Kampania rozpoczęła się na początku listopada i potrwa do początku stycznia 2021 (fot. chemistanddruggist.co.uk)

Departament Zdrowia Irlandii Północnej (DH) przewiduje, że do 2024 roku do pracy w aptekach otwartych i sektorze szpitalnym potrzebnych będzie ponad 1000 osób: 566 farmaceutów i 600 techników farmaceutycznych. Zachęca do robienia kariery w farmacji.

Irlandzkie władze przyjrzały się obecnej sytuacji na rynku aptek i prognozują, co może się wydarzyć przez kolejną dekadę. Od 2016 roku z pracy w irlandzkich aptekach odeszło ponad 400 farmaceutów. Z analizy wynika, że pracowników aptek może w końcu zabraknąć. Stąd pomysł, by zachęcać do wyboru tego zawodu. Z jednej strony, ma wzrosnąć działanie w kierunku rekrutacji większej liczby farmaceutów, chociażby poprzez przyciąganie ich z Wielkiej Brytanii. Dążenie to ma być wspierane przez kampanię Pharmacy Futures NI, zainicjowaną wspólnie przez DH i organizację farmaceutyczną Pharmacy Future NI. Organizatorzy chcą też zachęć do studiowania farmacji i wiązania swojej ścieżki zawodowej z tym obszarem. Proponują więc zmiany w systemie edukacji i szkoleń, by przygotować farmaceutów do wykonywania bardziej zaawansowanych usług farmaceutycznych. Dodatkowo zalecają wprowadzenie obowiązkowego systemu rejestracji i regulacji dla techników farmaceutycznych w celu dostosowania kryteriów do tych obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Kampania rozpoczęła się na początku listopada i potrwa do początku stycznia 2021. Więcej: www.chemistanddruggist.co.uk

