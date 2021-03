Placówki, w których wykonywane są szczepienia przeciw covid-19, odpowiadają za ich prawidłowe przechowywanie. Są też zobowiązane do raportowanie strat w zakresie liczby dawek przeznaczonych do utylizacji.

Jedynie 0,16% szczepionek przeciw covid-19 jest utylizowanych w stosunku do całości dostarczonych dawek

Najczęstsze przyczyny utylizacji preparatów są efektem uszkodzeń mechanicznych fiolek

Zdarzają się też nieprawidłowości przy sporządzaniu roztworu do wstrzykiwań

Wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski, odpowiadając na interpelację poselską w sprawie utylizacji szczepionek przeciw COVID-19, wskazał, że każdy podmiot leczniczy, w tym wyznaczony punkt szczepień realizujący szczepienia ochronne w ramach Narodowego Programu Szczepień, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe przechowywanie szczepionek (zgodne z wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego każdej szczepionki) i jest zobowiązany do dołożenia wszelkich starań, aby otrzymane szczepionki zostały w pełni wykorzystane w jego realizacji.

Do nadzoru nad dystrybucją szczepionek przeciw Covid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień służy System Dystrybucji Szczepionek (SDS), który w swoim zakresie obejmuje: zamówienia określonej liczby szczepionek, potwierdzenia przyjęcia dostawy w określonej ilości przez jednostki uprawnione do szczepień oraz raportowanie strat w zakresie liczby dawek przeznaczonych do utylizacji.

0,16% szczepionek do utylizacji

Wszystkie szpitale, jak również wyznaczone punkty szczepień, zobowiązane są w ramach wskazanego systemu, raportować na bieżąco proces szczepień – w tym przekazywanie danych dotyczących strat dawek (z podaniem przyczyny), które nie zostały wykorzystane do zaszczepienia pacjentów.

Zgodnie z danymi wskazanymi w Raporcie Szczepień przeciw Covid-19, na dzień 19 lutego 2021 r. utylizacji zostało poddane 4125 dawek, zaś do punktów szczepień dostarczono 2 896 610 dawek, co stanowi 0,16% w stosunku do całości dostarczonych dawek.

Analiza podanych powodów strat wskazuje, że najczęstszą przyczyną utylizacji są uszkodzenia mechaniczne fiolek w postaci: stłuczenia lub pęknięcia fiolki podczas transportu, nieumyślne stłuczenie ampułki czy fragmenty ciała stałego w fiolce.

Nie zdążono z podaniem

Część dawek została zutylizowana również z powodu nieprawidłowości przy sporządzaniu roztworu do wstrzykiwań – zły sposób rozpuszczania, wyciek płynu, wysokie ciśnienie w ampułce.

Ponadto w początkowych etapach szczepień niewielka ilość dawek (w porównaniu do wszystkich zgłoszonych strat) zutylizowano z uwagi na przekroczenie czasu od przygotowania roztworu do zaszczepienia (upłynął termin ważności szczepionki po rozmrożeniu i pobraniu dawki). Na obecną chwilę takie przypadki występują bardzo sporadyczne (praktycznie się nie zdarzają).

Bezpośredni nadzór nad danymi raportowanymi do Systemu Dystrybucji Szczepionek, w tym stratami dotyczącymi ilości dawek, prowadzony jest przez Agencję Rezerw Materiałowych we współpracy z Ministerstwem Zdrowia.

MZ: analiza na bieżąco

Dane dotyczące przyczyn powstałych strat są na bieżąco analizowane, a w przypadku stwierdzenia niestosowania się do obowiązujących przepisów prawa w zakresie warunków dystrybucji i zasad ich przechowywania zawiadamiane są organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

Dla wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji szczepionek przeciw Covid-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień, Ministerstwo Zdrowia opracowało wytyczne dotyczące: warunków magazynowania, kompletowania, transportu oraz odbioru przez poszczególne podmioty lecznicze w tym punkty szczepień, które są dostępne na stronie Agencji Rezerw Materiałowych.

Dodatkowo do wszystkich podmiotów uczestniczących w łańcuchu dystrybucji szczepionek przeciw Covid-19 dostarczane są informacje dotyczące obowiązku przestrzegania warunków dystrybucji określonych w ChPL szczepionek oraz zasad przechowania i transportu.