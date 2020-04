Jawor: starosta apeluje o ograniczenie wizyt w aptekach

W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-V2, przychylając się do apelu prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej oraz próśb właścicieli aptek z terenu powiatu jaworskiego, czasowo zawiesza się nocne dyżury aptek na terenie powiatu jaworskiego do odwołania.

Oświadczenie takiej treści opublikowały władze powiatu jaworskiego.

Powyższe działanie ma na celu ograniczenie ryzyka zakażenia koronawirusem, gdyż szczególnie teraz farmaceuci narażeni są na kontakt z chorymi pacjentami i znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka.

Ponadto starostwo na prośbę Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej apeluje do mieszkańców powiatu, aby:

- pacjenci chorzy lub w podeszłym wieku ograniczyli w miarę możliwości osobiste wizyty w aptece i poprosili o wykupienie leków rodzinę, sąsiadów, wolontariuszy,

- pacjenci nie robili nieracjonalnych i nadmiernych zapasów leków,

- nie zabierali do aptek dzieci,

- ograniczyli się do zakupu produktów niezbędnych,

- nie zgłaszali się do aptek wielokrotnie, jeśli nie ma takiej potrzeby, ale starali się zaopatrzyć w potrzebne preparaty podczas pojedynczej wizyty,

- kontaktowali się telefonicznie z aptekami, aby można było przygotować dla nich leki i uniknąć w ten sposób niepotrzebnych wizyt.

Więcej: http://www.powiat-jawor.org.pl