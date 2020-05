Jeden z farmaceutycznych gigantów ma na oku polską spółkę

Polską firmą biotechnologiczną Inno-Gene interesuje się jedna z dziesięciu największych firm farmaceutycznych na świecie. Chce ona wprowadzić na amerykański rynek wielogenowy test genetyczny, o którego patent w trybie międzynarodowym ubiega się krajowa spółka.

W środę (6 maja) na warszawskiej giełdzie zaskakująco mocno w górę poszły notowania biotechnologicznej firmy Inno-Gene. Kurs akcji na NewConnect wystrzelił blisko 40 procent - podaje money.pl.

Poruszenie wśród inwestorów wywołała informacja o zainteresowaniu polską spółką przez jednego z czołowych światowych graczy rynku farmaceutycznego, który myśli o inwestycji w spółki z grupy Inno-Gene i chce uzyskać dostęp do ich testów genetycznych z myślą o wprowadzeniu ich na amerykański rynek.

Jaka to firma - to pozostaje tajemnicą. Zarząd Inno-Gene informuje jedynie, że otrzymał list intencyjny od spółki farmaceutycznej pragnącej zachować anonimowość, należącej do jednej z 10 największych firm farmaceutycznych na świecie. Formalnie już rozpoczęły się rozmowy na temat współpracy.

