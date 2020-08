Jesienią sytuacja się skomplikuje. Placówki oczekują ujednolicenia standardów epidemiologicznych

Spodziewane jest, że jesienią wzrost zakażeń koronawirusem zbiegnie się z epidemią grypy - wskazuje resort zdrowia. Pacjenci będę też chorować z powodu zakażeń innymi patogenami oddechowymi. MZ podkreśla, że odróżnienie tych osób stanowić będzie kluczowe wyzwanie dla systemu.

Pół żartem można rzec, że do tej pory działaliśmy bez żadnego planu, gdyż dopiero niedawno ministerstwo powołało zespół ds. opracowania strategii dotyczącej zwalczania epidemii Covid-19. Można by, gdyby sprawa nie była śmiertelnie poważna. Już teraz bijemy kolejne rekordy dobowych zachorowań, a co będzie jesienią, gdy zacznie się sezon grypowy?

Wydaje się, że resort zdrowia zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Jak nas poinformował, w ramach specjalnego zespołu do spraw opracowania strategii działań związanych ze zwalczaniem epidemii COVID-19 powołano pięć podzespołów. Do końca sierpnia mają one wypracować strategię walki z drugą falą epidemii, której spodziewamy się jesienią.

Strategia na jesień

„Spodziewane jest, że jesienią wzrost zakażeń koronawirusem zbiegnie się z epidemią grypy. Jesienią lekarze rodzinni w Polsce przyjmują ok. 200 tys. pacjentów infekcyjnych dziennie. Wśród nich może być od 20 do 30 proc. zakażonych koronawirusem SARS COV 2, a pozostali będą chorować z powodu zakażeń innymi patogenami oddechowymi” - czytamy w przesłanej nam ministerialnej informacji.

Ministerstwo podkreśla przy tym, że odróżnienie tych osób stanowić będzie kluczowe wyzwanie dla systemu.

W ramach pracy podzespołów ma zostać opracowana m.in.: strategia testowania osób, ocena przygotowania jednostek do walki z Covid-19, analiza funkcjonowania i strategia dla zakaźnych szpitali jednoimiennych, oraz strategia postępowania w przypadku zwiększonej zachorowalności grypy.

Powołany 20 lipca br. zarządzeniem ministra zdrowia, „zespół ma zakończyć prace z końcem sierpnia, by od września gotowe była gotowa strategia związana z ewentualną drugą falą epidemii”.

Koronawirus nie czeka jednak na jesień, a już teraz znów rosną liczby aktywnych chorych (bez tych, którzy wyzdrowieli i zmarli). Co należałoby poprawić w naszej walce z Covid-19, żebyśmy jesienią zdołali się wybronić narastająca falą pandemii?