Jeśli szczepienie w aptece, to w odpowiednim pomieszczeniu

Apteka powinna być wyposażona w tzw. pakiet anafilaktyczny, jeśli chce wykonywać szczepienia (fot. Pixabay)

Szczepienie w aptece? Apteka to pierwsze miejsce zetknięcia pacjenta z fachowym pracownikiem ochrony zdrowia. Do apteki łatwiej się dostać niż do przychodni, zwłaszcza w czasie pandemii - podkreśla w rozmowie z RMF FM prof. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii.

Podkreśla, że tak jak we wszystkich krajach europejskich, prowadzenie szczepień przez farmaceutów muszą poprzedzać odpowiednie szkolenia i potwierdzenie kwalifikacji. Zmianie powinna też ulec organizacja pracy apteki. Do wykonania szczepienia niezbędne jest posiadanie odpowiedniego pomieszczenia. Muszą one zapewniać prywatność, być bezpieczne i dobrze oświetlone. W pomieszczeniu powinno znajdować się krzesło dla pacjenta (najlepiej z funkcją ustawienia w pozycji poziomej, jako alternatywa wobec leżanki lub kanapy), lodówka ze szczepionkami, przestrzeń robocza pozwalająca na przygotowanie szczepionki, pojemniki na odpady zwykłe i medyczne, środki do dezynfekcji rąk, kompresy, rękawiczki i opatrunki. Apteka powinna być również wyposażona w tzw. pakiet anafilaktyczny. Więcej: https://www.rmf24.pl/

Retransmisja sesji: Roboty medyczne

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus