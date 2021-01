Jest możliwość szczepienia 3,5 - 4 mln osób miesięcznie

Do 3 stycznia, do godz. 18, zaszczepiono 50 391 osób. W mediach pojawiają się nieprawdziwe informacje, jakoby duże ilości szczepionki marnowały się. Wyłącznie 26 dawek szczepionki zostało zutylizowanych - poinformował minister Michał Dworczyk.

- Od 4 stycznia zaczynamy publikować dane dotyczące liczby osób zaszczepionych i dystrybucji szczepionek. Będą one przedstawiane przez MZ - dodał podczas konferencji prasowej (4 stycznia).

Razem z dzisiejszą dostawą, do Polski dotarło już 670 tys. dawek szczepionki Pfizer. Trwa ich dystrybucja. Do wieczora 200 tys. szczepionek trafi do szpitali węzłowych, które prowadzą szczepienia w grupie 0.

Jak dodał minister, grupa 0 liczy ok. 1 mln osób, a grupa 1 ok. 10 mln osób: - Z naszych prognoz wynika, że z grupy 0 ma szansę zaszczepić się ok. 700 tys. osób. Nabór trwa do 14 stycznia.

15 stycznia ruszy podstrona na http://gov.pl/szczepimysie, na której będą pełne informacje dotyczące zaszczepionych osób - dane demograficzne i geograficzne, a także - dane dot. dostaw z podziałem na województwa, powiaty, a z czasem również na gminy.

- Na tej stronie zostanie też opublikowana lista punktów medycznych, które będą szczepiły grupę 1. Mamy 7517 zespołów szczepiennych, 6027 zgłoszonych punktów. Te podmioty zostały zweryfikowane przez Centralę NFZ - powiedział minister.

Poinformował, że każdą dostawę, która trafia do Polski dzieli się na dwie części: pierwsza trafia do szpitali, a druga pozostaje magazynowana, aby pacjent miał pewność, że dostanie drugą dawkę z tej samej serii.

- Nie wszystko jest w naszych rękach. Jedną ze zmiennych jest dostawa szczepionek. Przez pierwsze 3 miesiące możemy liczyć na dostawy 3 producentów: Pfizer, Moderna i CureVac. To daje łącznie 5,88 mln dawek i ok 2,94 mln osób zaszczepionych - wyliczał.

Dodał: - Mamy sieć zapewniającą dostęp dla 98,56% populacji. Punkty, w których realizowane będą szczepienia, zlokalizowane są na terenie całego kraju. Ich zdolność do szczepienia to między 3,5 a 4 mln zaszczepionych osób miesięcznie.

- Będziemy musieli stworzyć taki model zarządzania szczepieniami, aby 2,2 mln szczepionek trafiło w sposób sprawiedliwy do wszystkich gmin, z przeznaczeniem dla seniorów, bo to oni są najbardziej narażeni na zachorowanie.



