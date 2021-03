Jest pierwsza blokada eksportu szczepionek p/ covid-19 poza Europę

AstraZeneca miała zwrócić się do rządu włoskiego o zezwolenie na eksport około 250 tys. dawek szczepionki przeciw covid-19 z fabryki w Anagni niedaleko Rzymu. Włochy podobno odrzuciły wniosek, a Komisja Europejska poparła tę decyzję. Do którego kraju miały pojechać?

Komisja Europejska i Włochy zablokowały wysyłkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy AstraZeneca przeznaczonej do Australii po tym, jak firma farmaceutyczna nie wypełniła zobowiązań wynikających z umowy z UE - poinformował serwis dw.com.

Po raz pierwszy UE zastosowała mechanizm kontroli eksportu, który stworzyła, aby zapewnić przestrzeganie umów przez producentów leków.

AstraZeneca podobno zwróciła się do rządu włoskiego o zezwolenie na eksport około 250 000 dawek z fabryki w Anagni niedaleko Rzymu. Włochy podobno odrzuciły wniosek, a Komisja Europejska poparła tę decyzję.

Według Associated Press, urzędnik UE, który poprosił o zachowanie anonimowości, potwierdził blokadę szczepionek.

Zablokowali eksport

Informację potwierdzają inne media. Tym samym Włochy są pierwszym krajem UE, który skorzystał z nowych przepisów bloku zezwalających na wstrzymanie eksportu, jeśli firma dostarczająca szczepionki nie wypełni swoich zobowiązań wobec UE. Według raportów, posunięcie to zostało poparte przez Komisję Europejską.

BBC ocenia, że AstraZeneca może dostarczyć tylko 40% uzgodnionej dostawy do państw członkowskich Unii Europejskiej w pierwszych trzech miesiącach roku. Jako powód podaje problemy produkcyjne.

UE podpisała w sierpniu 2020 roku umowę z firmą AstraZeneca na 300 milionów dawek, z opcją na 100 milionów więcej, ale na początku tego roku brytyjsko-szwedzka firma poinformowała o opóźnieniach w produkcji w fabrykach w Holandii i Belgii. Szacuje się, że zamiast 100 milionów dawek do końca marca, UE otrzyma zaledwie 40 milionów.

W styczniu br., ówczesny premier Włoch Giuseppe Conte określił opóźnienia w dostawach szczepionek zarówno przez AstraZeneca, jak i Pfizer jako "niedopuszczalne" i oskarżył firmy o łamanie ich kontraktów.

Sytuacja odbija się też na instytucjach unijnych, krytykowanych za powolne tempo programu szczepień.

Co na to Australia?

Włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uzasadniając blokadę eksportu szczepionek do Australii argumentuje, że ten kraj nie figuruje na liście krajów "wrażliwych", w którym występuje stały niedobór szczepionek - w przeciwieństwie do Włoch i innych państw UE.

Australia stwierdziła, że ​​utrata "jednej przesyłki" nie wpłynie negatywnie na przeprowadzanie akcji szczepień.

Ten kraj uruchamia bowiem lokalną produkcję szczepionek. - Krajowa produkcja zaczyna się od 1 miliona dawek tygodniowo od końca marca i jest na dobrej drodze do realizacji - powiedział minister zdrowia Greg Hunt.