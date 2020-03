Jest zapowiedź regulacji ws. nowych ograniczeń

We wtorek, 31 marca, premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić kolejny pakiet ograniczeń - zapowiedział Michał Dworczyk, szef KPRM.

- Mamy jasne stanowisko. Mimo pandemii, z którą musimy się mierzyć, naszym wspólnym obowiązkiem jest to, by państwo, tam gdzie to możliwe, funkcjonowało normalnie. Tak jak staramy się i przygotowujemy do przeprowadzenia egzaminów ósmoklasisty czy maturalnych, tak też przygotowujemy się do wyborów prezydenckich - powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera po telekonferencji Mateusza Morawieckiego z marszałkami województw i prezydentami największych miast.

- Sytuacja jest dynamiczna, ale na dzień dzisiejszy pracujemy tak, aby one się odbyły. Mam nadzieję, że samorządowcy będą odpowiedzialni i nie dojdzie do łamania prawa. Państwo musi funkcjonować. Przygotowujemy się do wyborów prezydenckich 10 maja - dodał szef KPRM.

