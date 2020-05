Jeszcze legalna umowa franczyzowa czy już nielegalne słupowanie?

Nie każdy magister farmacji chce być przedsiębiorcą, ekonomistą, marketingowcem i księgowym. Dlatego część z nich świadomie wybiera współpracę franczyzową. Nie każdy jest więc słupem - mówi Adam Chojnacki z WIF w Gorzowie Wielkopolskim.

- Sieci skupują polskie apteki, a tam gdzie nie mogą, przejmują je "na słupa" - mówi w rozmowie z Tygodnikiem TVP Marcin Wiśniewski prezes Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek (ZAPPA) i opisuje, jak to wygląda:

– Sieć wśród swoich pracowników wyszukuje młodego farmaceutę i proponuje mu, by został właścicielem aptek. Oferuje pożyczkę na zakup 4 istniejących już aptek. W zamian oczekuje, by ten podpisał z nią szereg umów, które w praktyce pozbawiają go decyzyjności. Za takie "słupowanie" farmaceuta otrzymuje ok. tysiąc zł miesięcznie ekstra do pensji, nadal bowiem pracuje w tej samej aptece, w której pracował dotychczas.

Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET odpowiada, że to insynuacje.

- Przedstawiciele korporacji aptekarskiej od lat stosują je jako metodę walki z konkurentami, których chcą wyrzucić z rynku. Jeszcze niedawno domagali się zamknięcia ponad 1,5 tys. aptek twierdząc, że działają nielegalnie, łamiące regulacje 1 proc. Sprawy te przegrali w lutym br. przed NSA. Wcześniej w podobny sposób oczerniali przedsiębiorców prowadzących sieci apteczne, twierdząc, że prowadzą nielegalny wywóz leków z Polski. Działania Ministerstwa Sprawiedliwości, pokazały, że wywozem zajmują się zorganizowane grupy przestępcze, które w charakterze „słupów” wykorzystywały indywidualnych aptekarzy. Teraz chodzi o to, by przy pomocy kolejnych insynuacji uniemożliwić młodym farmaceutom stanie się właścicielami aptek – mówi.

Co na to WIF? W ocenie "Tygodnika TVP", urzędnicy niechętnie podchodzą do tzw. „słupów”, bo trudno jest taki proceder udowodnić. Farmaceuta może zgodnie z prawem wejść we franczyzę legalnie działających podmiotów:

- Proszę też pamiętać, że nie każdy magister farmacji chce być przedsiębiorcą, ekonomistą, marketingowcem i księgowym. Dlatego część z nich świadomie wybiera współpracę franczyzową. Nie każdy jest więc słupem - mówi Adam Chojnacki z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim.

