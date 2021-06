Jeszcze przed wakacjami pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony w aptece

Ustawa o zawodzie farmaceuty zakłada zniesienie polecenia służbowego, kiedy narusza ono zasady wykonywania zawodu - przypomina Marek Tomków, wiceprezes NRA.

- Ustawa o zawodzie farmaceuty znacząco zwiększa uprawnienia kierowników i farmaceutów jednocześnie przenosząc na nich ciężar odpowiedzialności za funkcjonowanie apteki - komentuje zmiany, jakie wniosło wejście w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

Wzmocnienie rangi farmaceuty i jego niezależności

- Przepisy wskazując zadania, nakładają także obowiązki. Wystarczy wspomnieć o obowiązkowych kontrolach wewnętrznych czy konieczności dokumentowania przekazywania zadań personelowi apteki - dodaje.

Podobnie z szerokimi uprawnieniami do wskazywania właścicielowi apteki potrzeb albo zastrzeżeń w zakresie asortymentu czy zatrudniania personelu fachowego czy też nowy obowiązek skracania godzin czynności przy braku farmaceutów.

Jednocześnie ustawowe zniesienie polecenia służbowego, kiedy narusza zasady wykonywania zawodu, czy unieruchomienie apteki, kiedy kierownikowi uniemożliwia się wykonywanie obowiązków. Wszystko to zmierza w jednym kierunku - wzmacniania rangi farmaceuty przy równoległym zapewnieniu jego niezależności - ocenia wiceszef NRA w ramach pilotażowego programu „Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter partnerem farmacji”.

UOZF zdefiniowała farmaceutę jako przedstawiciela zawodu medycznego

Monika Bartwicka, prawniczka specjalizująca się w prawie medycznym i farmaceutycznym zaznacza, że ustawa o zawodzie Farmaceuty wprowadziła szereg zmian dla Farmaceutów, w tym niezależność zawodową:

- Przede wszystkim zdefiniowała farmaceutę jako przedstawiciela zawodu medycznego, jednocześnie nadając mu niezależność zawodową.

Zdefiniowana też została opieka farmaceutyczna, która zgodnie z obecnym stanem prawnym jest świadczeniem zdrowotnym.

- Nowe regulacje prawne to także rozszerzenie uprawnień kierownika apteki. Rozszerzenie uprawnień to jednocześnie także odpowiedzialność za pacjenta w tym także przestrzeganie jego praw, których część bezpośrednio wynika z treści UoZF - dodaje prawniczka.

Pierwsze szczepienia w aptekach przed wakacjami

Z kolei Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej wskazuje, że sprawne przeprowadzenie w aptekach akcji szczepień przeciw COVID-19 to jedno z kluczowych wyzwań, z którymi w najbliższych tygodniach i miesiącach zmierzą się zarówno farmaceuci, jak i kierownicy aptek.

Szkolenia z wykonywania szczepień ukończyło już ponad 9 tys. farmaceutów, z kolei 6,3 tys. osób posiada uprawnienia do kwalifikacji pacjentów.

- Z naszych szacunków wynika, że ponad 70 proc. aptek będzie gotowych, aby już niebawem szczepić swoich pacjentów przeciw COVID-19. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to jeszcze przed wakacjami pierwszy pacjent zostanie zaszczepiony w aptece. W dużej mierze będzie to możliwe właśnie dzięki zaangażowaniu farmaceutów oraz sprawnym zarządzaniu kierowników placówek - ocenia.

Formy kształcenia farmaceutów są różne

Dr n. farm. Mikołaj Konstanty, prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, wyjaśnia, że farmaceuci przygotowują się do zmian w sposób ciągły:

- Obserwując ilość dynamicznie wprowadzanych modyfikacji do polskich aptek w ostatnich kilku latach, wszyscy możemy mieć wrażenie, że zmiany do jedyna pewna materia w aptekach. Wspomnę tylko o całej wdrożonej e-rewolucji (ZSMOPL, Kowal-FMD, DRR, e-recepta), gdzie farmaceuci w sposób godny podziwu podjęli się bardzo szybkich, koniecznych zmian wprowadzając je w sposób nie budzący zastrzeżeń.

- Prawda też jest taka, iż w czasach dzisiejszej pandemii, nie wyobrażamy sobie już bez nich życia. Opieka farmaceutyczna zdefiniowana literą prawa w UoZF staje się kolejnym wyzwaniem dla naszego środowiska. Na pytanie gdzie najczęściej farmaceuci szukają wiedzy odpowiada, że zaangażowanie i formy kształcenia farmaceutów są różne. Permanentny brak czasu daje się nam wszystkim we znaki, ale choćby nowe rozwiązania webinarowe, takie jak to organizowane wspólnie szkolenie, przybliżają tematykę i zagadnienia potrzebne do wprowadzania koniecznych nowych rozwiązań - dodaje.

Nowe usługi farmaceutyczne zwiększą konkurencyjność aptek

- Wprowadzone zapisy stanowią ochronę niezależności i samodzielności w podejmowaniu decyzji zawodowych przez farmaceutów. Ustawa zmienia także wymogi, jakie powinien spełnić kandydat na kierownika apteki. Określa także nowy zakres obowiązków kierownika apteki i wskazuje na jego samodzielność w podejmowaniu określonych decyzji - podsumowuje Aneta Grzegorzewska, dyrektor Pionu Korporacyjnego i Relacji Zewnętrznych Gedeon Richter Polska.

Dotyczą one m.in.: obsady personelu, sprawowania opieki farmaceutycznej, obrotu produktami leczniczymi oraz reprezentowania apteki wobec Narodowego Funduszu Zdrowia.

Dla właścicieli aptek, którzy będą mogli zaoferować nowe usługi farmaceutyczne, stanowi to szansę na zwiększenie konkurencyjności. Z drugiej jednak strony, to także liczne wyzwania, które dotyczą m.in. zapewnienia odpowiedniej liczby wykwalifikowanego personelu oraz spełnienia wymagań lokalowych, by taką opiekę farmaceutyczną móc zaoferować – dodaje.