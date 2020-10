Jeszcze szczepień nie ma, a płatne szkolenia już są

Szczepienia w polskiej rzeczywistości aptecznej to dzisiaj nonsens. Może jednak najpierw uporządkujmy rynek? - ocenia dr n. farm. Wojciech Musiał w publikacji w najnowszym wydaniu "Farmacji Wielkopolskiej".

- Moim zdaniem działanie na rzecz zapisów ustawowych pozwalających farmaceucie szczepić to wpychanie nas na siłę w nie nasze kompetencje - zauważa dr Musiał. Inne fragmenty publikacji:

"Nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek podczas studiów czy szkoleń przechodził jakikolwiek kurs dotyczący szczepień lub procedury wkłucia. Czy jesteśmy przygotowani do udzielenia pomocy pacjentowi we wstrząsie poszczepiennym? Wiemy, jak użyć zestawu przeciwwstrząsowego? Ja nie, ale właśnie z odpowiedzialności za zdrowie pacjenta nie podjąłbym się wykonania czynności, do których nie mam kwalifikacji.Uważam, że jesteśmy bardzo zakompleksionym zawodem, skoro tak ochoczo przyklaskujemy wchodzeniu w kompetencje innych zawodów medycznych, w celu podniesienia prestiżu własnego".

"Obecne działania na rzecz szczepień w aptekach w konfrontacji z aptecznymi realiami, w moim przekonaniu, mają bardzo mało wspólnego z rzeczywistym interesem szeregowych aptekarzy".

"Przygotowanie się aptekarzy do wykonywania szczepień będzie wymagało niewątpliwie certyfikowanych szkoleń, za które zapłacimy sami z marnych wynagrodzeń. Hurt zwiększy obrót kosztem zadłużonych po uszy aptek, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów i odpowiedzialności. Osobną kwestią jest sprawa przygotowania lokalu apteki do wykonywania szczepień. Kto obecnie ma takie możliwości? Najwięksi gracze rynku detalicznego z pewnością udźwigną dodatkowe koszty przebudowy apteki pod nową usługę. Pamiętajmy, że walka o udział w rynku detalicznym leków ciągle trwa, a pozycja indywidualnych aptek na tym rynku nie uległa poprawie".

"Boli brak merytorycznej dyskusji czynnych zawodowo farmaceutów nad tak ważną sprawą. Ja bowiem słowa sprzeciwu z rzeczową argumentacją dla tego, moim zdaniem, kontrowersyjnego dziś pomysłu, nie słyszałem. W przestrzeni medialnej pojawiają się tylko górnolotne frazesy o misji i świetnym przygotowaniu farmaceutów do nowych zadań lub niewybredne komentarze pod publikacjami na portalach".