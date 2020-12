Kamsoft podsumowuje rok 2020: to czas bez precedensu

Przez dwuletni okres funkcjonowania e-recepty w Polsce, znacznie ewoluowała zarówno pod kątem dostosowań prawnych, jak i funkcjonalnych. W obecnym roku także zaszło wiele istotnych zmian, w tym zakresie, które nie ominęły systemu aptecznego - ocenia Kamsoft.

Firma przypomina, że zmiany w obszarze funkcjonowania aptek i w czasie pandemii wymagały od niej umożliwienia użytkownikom swoich systemów pracę w obliczu nadzwyczajnych wymagań.

Sprawiło to, że do systemu KS-AOW wprowadzono rekordową liczbę modyfikacji, co przełożyło się na ponad 150 aktualizacji dla aptek otwartych oraz ponad 50 dla aptek szpitalnych. Wszystko po to, aby umożliwić farmaceutom nieprzerwaną pracę w warunkach zmieniającego się w zawrotnym tempie prawa - mówi Grzegorz Mródź, prezes zarządu KAMSOFT S.A.

E-recepta, wdrożona w lutym, w marcu okazała się strzałem w dziesiątkę i ochroniła miliony pacjentów przed koniecznością osobistych wizyt w przychodniach. W praktyce pozwoliło to wdrożyć teleporady. Ponadto bezdotykowa realizacja e-recept w aptekach, pomogła chronić zdrowie farmaceutów. Według szacunków uruchomienie elektronicznego potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne, tzw.eZWM, pozwoliło zmniejszyć ilość osobistych wizyt w oddziałach NFZ o około milion.

Z kolei ZSMOPL czy JPK-VAT, to tylko niektóre z projektów publicznych, do których również został dostosowany program apteczny.

Szef spółki przypomina jednocześnie, że przez dwuletni okres funkcjonowania e-recepty w Polsce, znacznie ewoluowała zarówno pod kątem dostosowań prawnych, jak i funkcjonalnych. W obecnym roku także zaszło wiele istotnych zmian, w tym zakresie, które nie ominęły systemu aptecznego. Wprowadzono między innymi:

•asystenta e-recepty,

•kontrolę dat, wystawienia realizacji od, do,

•możliwość wprowadzenia własnych komentarzy,

•asystenta reglamentacji,

•możliwość automatycznego przepisania nr PESEL z ostatniej e-recepty.

W kwietniu została wprowadzona e-recepta farmaceutyczna, a moduł e-eecepta został rozbudowany o nowe funkcjonalności. Wraz z wprowadzonymi zmianami, system umożliwia zainstalowanie odpowiednich certyfikatów, a także wystawienie i realizację e-recept farmaceutycznych przez farmaceutę.

Z kolei od września 2019roku e-recepta może być wystawiona z terminem realizacji 365 dni –z pewnymi wyjątkami.