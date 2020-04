KE chce uniezależnić się od dostaw z Azji

W ciągu kilku tygodni Komisja Europejska opublikuje zrewidowany program prac na 2020 rok. Jedną z propozycji ma być zmniejszenie zależności od aktywnych składników farmaceutycznych wytwarzanych poza UE.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się "Rzeczpospolita" aktualizowany program prac na 2020 r. będzie zawierał też propozycje dotyczące przemysłu farmaceutycznego, takie jak: zapewnienie innowacji, dostęp do leków, zwiększenie suwerenności w produkcji farmaceutyków, rozwiązanie problemów niedoborów.

Celem ma być stworzenie odpornego na kryzys systemu zapewniającego dostęp do bezpiecznych, wysokiej jakości i skutecznych leków we wszystkich okolicznościach, co stało się szczególnie pilne w kontekście epidemii koronawirusa.

Europa zdała sobie sprawę, jak bardzo polega na imporcie z Azji. Bo choć znaczną część leków oryginalnych, objętych ochroną patentową, produkuje u siebie, to już generyki powstają głównie w fabrykach ulokowanych przez europejskie koncerny w Indiach, a potrzebne do ich wytworzenia substancje czynne powstają w fabrykach w Chinach.

– Przyjrzymy się łańcuchom dostaw i spróbujemy je zrewidować. Idealnie byłoby produkować jak najwięcej leków w Europie – powiedziała w czeskiej telewizji Věra Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej.

Jak pisze gazeta, próba ulokowania produkcji leków w Europie nieuniknione, że będzie miała poważne konsekwencje.

Po pierwsze, mogą znacząco wzrosnąć ich ceny, co dla budżetów państw UE, już teraz znacząco obciążonych wydatkami na służbę zdrowia, może się okazać nie do sfinansowania.

Po drugie, może to napotkać opór części firm. W Chinach i Indiach produkowane są bowiem generyki, a firmy nie chcą w Europie konkurencji dla drogich leków.

