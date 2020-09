KE: druga umowa na potencjalną szczepionkę przeciwko COVID-19

Weszła w życie druga umowa z firmą farmaceutyczną, formalnie zawarta między Sanofi-GSK a Komisją Europejską. Umowa umożliwi wszystkim państwom członkowskim zakup do 300 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez Sanofi-GSK.

Ponadto państwa członkowskie mogą przekazać zarezerwowane dawki krajom o niskim i średnim dochodzie. Sanofi i GSK będą także dążyć do tego, aby znaczną część wyprodukowanych szczepionek w odpowiednim czasie dostarczyć w ramach współpracy z programem na rzecz globalnego dostępu do szczepionki przeciwko COVID-19 (COVAX) – filarem akceleratora dostępu do narzędzi walki z COVID-19 dla krajów o niższych i średnich dochodach.

Podpisana umowa finansowana jest z instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych, z którego wyasygnowano środki na stworzenie zestawu potencjalnych szczepionek o różnym profilu i wyprodukowanych przez różne firmy.

Sanofi i GSK pracują nad rekombinowaną szczepionką przeciwko COVID-19. Wkładem koncernu Sanofi będzie antygen białka S wirusa wywołującego COVID-19, bazujący na technologii rekombinowanego DNA. Z kolei GSK wniesie swoją technologię adiuwantu, która ma szczególne znaczenie w sytuacji pandemii, ponieważ może zmniejszyć ilość białka szczepionkowego w przeliczeniu na dawkę. Umożliwi to produkcję większej ilości dawek szczepionki, a tym samym przyczyni się do objęcia ochroną większej liczby osób.

Połączenie antygenu białkowego z adiuwantem to dobrze znane rozwiązanie, stosowane w wielu obecnie dostępnych szczepionkach w celu zwiększenia reakcji immunologicznej. Może ono również zwiększyć prawdopodobieństwo dostarczenia skutecznej szczepionki, którą można wyprodukować na dużą skalę.

We wrześniu firmy rozpoczęły badanie fazy 1/2, a następnie do końca 2020 r. przeprowadzone zostanie badanie fazy 3. Jeżeli badania te zakończą się powodzeniem i spełnione zostaną wymogi regulacyjne, szczepionka mogłaby być dostępna najpóźniej w drugiej połowie 2021 roku.

Komisja podpisała już umowę z AstraZeneca i prowadzi wstępne rozmowy w sprawie podobnych umów z innymi producentami szczepionek (Johnson & Johnson, CureVac, Moderna i BioNTech).