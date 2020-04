KE: zapasy podstawowych leków w wielu szpitalach są bliskie wyczerpaniu

Komisja wezwała państwa członkowskie UE do zapewnienia dostępu do podstawowych leków podczas pandemii koronawirusa. Zaleca wprowadzenie ograniczeń w sprzedaży deficytowych leków w aptekach, aby uniknąć gromadzenia nadmiernych zapasów przez pacjentów.

Wytyczne Komisji koncentrują się na racjonalnej podaży, dystrybucji i stosowaniu leków niezbędnych do leczenia pacjentów z koronawirusem, a także leków, w przypadku których występuje ryzyko niedoboru z powodu pandemii.

Proponowane działania powinny umożliwić bardziej skoordynowane podejście w całej UE przy zachowaniu integralności jednolitego rynku i jednoczesnej ochronie zdrowia publicznego.

- Zapasy podstawowych leków w wielu europejskich szpitalach są bliskie wyczerpaniu. Nie możemy sobie pozwolić na niedobór leków ratujących życie w tak krytycznym momencie. Przedstawiamy państwom członkowskim konkretne działania, które mają na celu aktywne zapobieganie niedoborom i zapewnienie naszym szpitalom podstawowych leków potrzebnych do ratowania życia. Apeluję o solidarność i odpowiedzialność przemysłu farmaceutycznego w UE w celu zwiększenia produkcji leków potrzebnych do leczenia ciężko chorych pacjentów z koronawirusem - powiedziała Stella Kyriakides, komisarz do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Co zaleca Komisja?

- solidarność poprzez zniesienie zakazów i ograniczeń eksportu, aby zapewnić dostępność podstawowych leków w szpitalach i aptekach oraz uniknąć gromadzenia zapasów na poziomie kraju. Organy krajowe powinny również zwalczać wprowadzające w błąd informacje, które mogą prowadzić do niepotrzebnego gromadzenia zapasów w wyniku paniki zakupowej;

- zapewnienie podaży poprzez zwiększenie produkcji i jej reorganizację dzięki monitorowaniu zasobów i zdolności produkcyjnych, koordynacji wspólnych wysiłków przemysłu oraz wdrażaniu działań stymulujących popyt i inicjatyw w zakresie zamówień publicznych mających na celu pobudzanie podaży. W przypadku konieczności wspierania przemysłu przez państwa członkowskie w zwiększaniu zdolności produkcyjnych poprzez zachęty podatkowe i pomoc państwa oraz wprowadzenie elastyczności regulacyjnej, Komisja jest gotowa zapewnić wskazówki i pewność prawa;