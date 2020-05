Kiedy osobista rozmowa nie jest możliwa....

Pacjenci mogą dzwonić na infolinię, która powstała z inicjatywy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Jeżeli pacjent ma wątpliwości co do zażywanych leków albo zastanawia się, jak zrealizować e-receptę, dwa razy w tygodniu może skorzystać ze specjalnej infolinii.

- Najczęściej pacjenci mają swoich zaufanych farmaceutów i swoje apteki, do których chodzą. Stamtąd czerpią informacje i porady. Ale teraz mamy zmienione warunki, które nie sprzyjają nawiązaniu osobistej rozmowy. Dlatego powstał pomysł, by pacjent mógł dłużej porozmawiać z farmaceutą - wyjaśnia w rozmowie z Radiem Zachód prezes Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Daria Wielogórska – Rutka.

Z czym może zadzwonić pacjent? - Jeżeli ma jakieś problemy z zażywaniem leków, martwi się, jak zrealizować e-receptę - dodaje szefowa Lubuskiej ORA.

- Chcemy też zobaczyć czy to będzie przydatne narzędzie dla pacjentów. To będzie dyżur telefoniczny, na razie dwa razy w tygodniu. We wtorki i czwartki, rano od 10.00 do 12.00 i w godzinach wieczornych w godzinach 18.00-20.00.

W tych godzinach farmaceuci oczekują na telefony pacjentów i odpowiedzą na wątpliwości pacjentów.

Aby skorzystać z bezpłatnej porady farmaceuty wystarczy zadzwonić w podanych godzinach pod numer telefonu: 884 909 823.

Więcej: www.zachod.pl/