Kierownik apteki szpitalnej: fachowiec zostawiony samemu sobie

Kierownik apteki szpitalnej odpowiada za 30-40% budżetu szpitala (zależnie od profilu placówki). Jednak zarządzający szpitalami w aptekach szukają często źródeł oszczędności. Kierownik musi szukać rozwiązań najczęściej sam dla swojej apteki - czytamy w Farmacji Wielkopolskiej.

W kolejnym wydaniu "Farmacji Wielkopolskiej" mgr farm. Alina Górecka i Krystyna Malinger, przygotowały artykuł dotyczący farmaceutów szpitalnych pt. Samotni w obliczu prawa.

"Warto zastanowić się nad pozycją kierownika apteki szpitalnej nie tylko w samym szpitalu, ale także w systemie opieki ochrony zdrowia. To kierownik apteki szpitalnej ponosi odpowiedzialność za szeroko pojęte zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne oraz ich bezpieczeństwo dla pacjenta hospitalizowanego. Wypełnienie tego obowiązku nie jest proste i wymaga znajomości wielu aktów prawnych" - zauważają autorki.

Usługa bez zapłaty

"(...) NFZ bardzo szczegółowo określa swoje wymagania stawiane jednostkom starającym się o kontrakty na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: liczba lekarzy i ich specjalizacje, liczba pielęgniarek i innego personelu pomocniczego, zakres badań laboratoryjnych i posiadanie wysokospecjalistycznego sprzętu. O aptece najczęściej nie ma słowa.

Apteka szpitalna jest niezbędna jedynie do realizacji świadczeń z zakresu chemioterapii i żywienia pozajelitowego pacjentów hospitalizowanych i domowych. Nikt nie pyta o infrastrukturę spełniającą wymagania ustawy Prawo farmaceutyczne i rezolucji unijnych w zakresie aseptycznego sporządzania leków (pomieszczenia i sprzęt).

Nikt nie pyta, czy szpital posiada wyszkolony personel, upoważniony do wykonywania wysokospecjalistycznych usług farmaceutycznych w ilości odpowiedniej do zakresu i liczby kontraktowanych świadczeń zdrowotnych. Farmaceuci kierujący aptekami szpitalnymi wielokrotnie zwracali się z pytaniem do NFZ, dlaczego za usługi farmaceutyczne, bardzo kosztowne dla szpitala, nie ma zapłaty. Odpowiedź była zawsze taka sama: "Bo usługa farmaceutyczna nie jest świadczeniem medycznym!"

Kreatywny jak kierownik apteki szpitalnej

(...) Stanowisko kierownika apteki jest też wyłączone z postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze w szpitalu, a z ustawy Prawo farmaceutyczne dawno zniknęło wymaganie posiadania specjalizacji przez kierującego apteką szpitalną. Wystarczy co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece.

Jest to niezrozumiałe, gdy uświadomimy sobie, że często ten kierownik odpowiada za 30-40% budżetu szpitala (zależnie od profilu szpitala) i jest to ta część budżetu, której efektywność zarządzania ma bardzo duży wpływ na wynik finansowy szpitala.

Kierownicy aptek z trudnością przekonują dyrekcje szpitali, że do prawidłowego wykonania wytycznych dyrektywy antyfałszywkowej potrzebują miejsca, pracowników oraz wsparcia informatycznego. Przy tak dramatycznie ograniczonym dostępie do narzędzi prawidłowe dostosowanie apteki szpitalnej wymaga niezwykłej pomysłowości, zmysłu organizacyjnego i kreatywności kierownika apteki. Musi szukać rozwiązań najczęściej sam dla swojej apteki. A przecież realizacja tego wymogu ustawowego to wielki bonus dla szpitala pod względem bezpieczeństwa farmakoterapii, nadzoru nad lekiem i liczenia kosztów hospitalizacji.

Czy stoimy na progu nowej epoki?

10 grudnia 2020 r. uchwalona została ustawa o zawodzie farmaceuty. Znalazły się w niej nie tylko przepisy gwarantujące niezależność farmaceuty w wykonywaniu zawodu, ale także wprowadzające poprzez zmianę ustawy Prawo farmaceutyczne minimalne normy zatrudnienia w aptekach szpitalnych. Wdrażanie tych zapisów pozwoli na zbudowanie zespołu apteki na takim poziomie, który umożliwi rzeczywisty przełom w postrzeganiu potrzeby posiadania zespołu farmaceutów i realnie podniesie poziom bezpieczeństwa farmakoterapii w szpitalu. Pozwoli też na rozwój farmacji klinicznej, która będzie czuwała nad indywidualną farmakoterapią pacjentów.

Usługi farmacji klinicznej mają być świadczeniem zdrowotnym, czyli będą mogły być kontraktowane przez NFZ. Czy stoimy na progu nowej epoki? Czy naprawdę kończy się czas, kiedy kierujący apteką szpitalną był samotny wobec prawa? Czy ustawa o zawodzie farmaceuty będzie jego partnerem i sprzymierzeńcem w realizacji wielu zadań zawodowych? Czas pokaże" - piszą autorki artykułu.

Więcej: https://www.woia.pl/