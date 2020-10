Kolejne działania w walce z pandemią: jakie zmiany?

Telepraca na kwarantannie, żołnierze w punktach drive-thru, dodatek dla personelu medycznego z tytułu zwalczania COVID-19, rezydenci bez egzaminu ustnego, covidowe łóżka w prywatnych szpitalach, bezpieczeństwo karne dla lekarzy - zapowiada minister zdrowia.

- Dzisiaj podpiszę rozporządzenie, które wyłączy wszystkie normy związane z zatrudnieniem personelu. One będą poluzowane. Nie będą obowiązywały sztywne normy, tylko będą one dobierane do sytuacji - powiedział podczas konferencji prasowej minister zdrowia, Adam Niedzielski.

- Realizujemy hasło "wszystkie ręce na pokład". Mam nadzieję, że nasza walka będzie miała charakter wspólnoty. Aby poprawić sytuację personelu będziemy optymalizowali normy zatrudnienia personelu medycznego - dodał.

Co zakłada nowy plan? Minister zapowiada:

1. Żołnierze WP będą w punktach drive-thru zastępować personel medyczny. To bardzo realne wzmocnienie, który pomoże lepiej wykorzystywać personel. Będziemy zwiększali ich liczbę lub wydłużali czas pracy.

2. Mamy uzgodniony tryb zasilenia naszego zasobu lekarzy lekarzami z zagranicy, który pozwoli wzmocnić nasz system. Będziemy pilnowali, żeby dopuszczenie do rynku miało charakter jakościowy.

3. Chcemy zmienić warunki kwarantanny. Chcemy wprowadzić możliwość tzw. telepracy za zgodą pracownika i pracodawcy tak, żeby te osoby mogły mieć możliwość pracy, bo póki co jej nie miały.

4. Chcemy dać bezpieczeństwo karne dla lekarzy. W ustawie, którą przedłożymy znajduje się przepis, który wyłącza odpowiedzialność karną dla lekarzy, który w ramach walki z COVID-19 popełnią nieumyślny błąd.

5. Wszyscy medycy, którzy będą skierowani na kwarantanne lub izolację otrzymają pełne wynagrodzenie. Będziemy to chcieli też zastosować dla służb mundurowych. Ta szczególna sytuacja wymaga szczególnego trybu działania.

6. Dodatek z tytułu zwalczania COVID-19 będzie płacony każdemu personelowi zaangażowanemu w walkę z koronawirusem. To podwojenie podstawowego wynagrodzenia - dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia.

7. Będziemy do Sejmu składali projekt ustawy o tzw. dobrym samarytaninie, który ma zapewnić bezpieczeństwo i godne warunki dla personelu medycznego.

8. Zwalniamy rezydentów z konieczności egzaminu ustnego. Specjalizacje zakończy egzamin pisemny. Po to, żeby mogli poświęcić swój czas zwalczaniu pandemii.

9. Premier Mateusz Morawiecki wydał polecenie przygotowania planów budowy szpitali tymczasowych w każdym mieście wojewódzkim. Mamy tu zaangażowanie wszystkich ministerstw.

10. Doszliśmy do porozumienia, że prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z COVID-19. Jest deklaracja współpracy w walce z koronawirusem. Do środy (21 października) wypracujemy listę szpitali prywatnych, które będą miały obowiązek utworzenia covidowych łóżek.